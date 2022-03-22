Росія розгорнула додаткові наземні сили у маленькому селі Дублін у Гомельській області Білорусі, яке розташоване неподалік Чернігівської області України, повідомив американський журналіст Джек Детч.

«Росія розгорнула додаткові наземні сили на півдні Білорусі, всього за 18 миль від кордону з Україною, судячи зі знімків з повітря. На супутниковій фотографії видно, що у білоруському селі Дублін встановлено нові намети та обладнання», – написав він у Twitter вночі у вівторок, 22 березня, і опублікував відповідну фотографію.

NEW: Russia has deployed more ground forces in southern Belarus, just 18 miles from Ukraine’s border, per overhead imagery.



Here’s satellite photo indicating new troop tents and equipment being staged in the Belorussian city of Dublin.



:@Maxar pic.twitter.com/KKDLMjFKTU — Jack Detsch (@JackDetsch) March 21, 2022

Село Дублін, про яке йдеться у дописі Джека Детча, розташоване у Брагинському районі Гомельської області Білорусі приблизно за 30 км від Чернігівської області України. В ньому проживає менш ніж 400 людей.

Нагадаємо, що Росія активно використовує територію Білорусі у війні проти України, яку вона безпідставно і неспровоковано розпочала 24 лютого. Крім того, росіяни активно використовують білоруські аеродроми для завдання ракетних ударів по українських містах.

Також зазначимо, що Чернігівська область і саме місто Чернігів входять до переліку найбільш постраждалих українських регіонів від дій російських загарбників.