Росія розгорнула додаткові сили в Білорусі поблизу Чернігівщини
Росія розгорнула додаткові наземні сили у маленькому селі Дублін у Гомельській області Білорусі, яке розташоване неподалік Чернігівської області України, повідомив американський журналіст Джек Детч.
«Росія розгорнула додаткові наземні сили на півдні Білорусі, всього за 18 миль від кордону з Україною, судячи зі знімків з повітря. На супутниковій фотографії видно, що у білоруському селі Дублін встановлено нові намети та обладнання», – написав він у Twitter вночі у вівторок, 22 березня, і опублікував відповідну фотографію.
Село Дублін, про яке йдеться у дописі Джека Детча, розташоване у Брагинському районі Гомельської області Білорусі приблизно за 30 км від Чернігівської області України. В ньому проживає менш ніж 400 людей.
Нагадаємо, що Росія активно використовує територію Білорусі у війні проти України, яку вона безпідставно і неспровоковано розпочала 24 лютого. Крім того, росіяни активно використовують білоруські аеродроми для завдання ракетних ударів по українських містах.
Також зазначимо, що Чернігівська область і саме місто Чернігів входять до переліку найбільш постраждалих українських регіонів від дій російських загарбників.