Чернігів постійно обстрілюють, цивільна інфраструктура сильно понищена

Голова Чернігівської обласної державної адміністрації В’ячеслав Чаус повідомив про численні випадки викрадення представників органів місцевого самоврядування у тимчасово окупованих населених пунктах.

«Російські окупанти на Чернігівщині вдаються до викрадень та незаконного утримання жителів. Така інформація надходить з громад на тимчасово окупованій території області. Вся ця інформація перевіряється», – зазначив В’ячеслав Чаус.

Як повідомили голові Чернігівської ОДА місцеві мешканці, окупанти затримали старосту с. Грем’яч Новгород-Сіверської громади та вивезли військовою технікою на територію Російської Федерації.

У с. Андріївка Михайло-Коцюбинської громади затримали старосту, депутатку та директорку школи. А у с. Нова Басань повідомили про викрадення двох представників місцевого самоврядування.

В’ячеслав Чаус закликав жителів області, які мають інформацію про такі випадки, негайно повідомляти голів своїх громад або представників районних військових адміністрацій.

Як повідомляв ввечері 20 березня Генштаб ЗСУ, на Сіверському напрямку росіяни перегруповуються та зосереджують сили для відновлення наступальних дій. Але мають проблеми з логістичним забезпеченням підрозділів та інженерним обладнанням позицій. Тому вони вдаються до терору і шантажу.