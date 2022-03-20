Загалом за 25 дні війни з Україною Росія втратила понад 14700 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено

На одному з напрямків у Чернігівській області українські військові знищили колону російської техніки разом з особовим складом. Про це повідомляє оперативне командування «Північ» 20 березня.

«Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусінь втратили», – пишуть військові.

Загалом за 25 дні війни з Україною Росія втратила понад 14700 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.