ЗСУ знищили колону російської техніки з особовим складом на Чернігівщині
Суспільство — Софія Лазуркевич, 0 0
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Загалом за 25 дні війни з Україною Росія втратила понад 14700 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено
На одному з напрямків у Чернігівській області українські військові знищили колону російської техніки разом з особовим складом. Про це повідомляє оперативне командування «Північ» 20 березня.
«Чергова порція окупантів разом із технікою знищена на одному з напрямків Чернігівщини. "Привітали" так, що танки гусінь втратили», – пишуть військові.
Загалом за 25 дні війни з Україною Росія втратила понад 14700 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.
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