Загалом за 24 дні війни з Україною Росія втратила понад 14400 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено

Протягом суботи, 19 березня, військові Операції об’єднаних сил вчергове завдали втрат російським окупантам. Вони відбили 10 атак ворога, знищили майже 40 одиниць техніки і понад 100 росіян. За даними Операції об’єднаних сил, українські захисники знищили: 10 БМД;

2 МТ-ЛБ;

8 танків;

7 БМП-2;

1 БТР;

10 вантажних автомобілів. Втрати живої сили противника склали понад 100 осіб. Загалом за 24 дні війни з Україною Росія втратила понад 14400 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.

Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter