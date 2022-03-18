Вранці у п’ятницю, 18 березня, українські військові збили три російські крилаті ракети у небі над Вінниччиною. Про це повідомив голова Вінницької обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Борзов.

«На території Вінницької області активних бойових дій не ведеться. Сьогодні збито три ворожі крилаті ракети нашими військами ППО», – сказав Борзов у відеозверненні.

Унаслідок події ніхто не постраждав.

Додамо, що вранці 18 березня росіяни завдали ракетний удар по західній околиці Львова. Вони випустили по місту шість ракет, дві з яких вдалось знешкодити у повітрі.

Нагадаємо, що це вже не вперше ворог атакує Вінниччину. На початку березня росіяни випустили вісім ракет по Вінниці, унаслідок чого був зруйнований аеропорт. Два дні тому росіяни авіаударом пошкодили телевежу у Вінниці.