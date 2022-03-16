Під час обстрілів пошкодили телевежу у Вінниці

Уночі на середу, 16 березня, Вінниця зазнала ракетних обстрілів з боку російських окупантів, снаряд влучив у телевежу.

«Ця ніч у Вінниці була неспокійна. Тривога і ракетний обстріл... Пошкоджено об’єкт. Жертв нема. На місці працюють рятувальники», – повідомив вранці середи, 16 березня, голова Вінницької ОДА Сергій Борзов. Голова ОДА не уточнив, який саме об’єкт було пошкоджено обстрілами.

Держспецзв’язку повідомила, що окупанти обстріляли телевежу Концерну РРТ (входить до сфери управління Держспецзв'язку) у Вінниці. Ефірне мовлення в місті тимчасово не працює.

Раніше 6 березня російські окупанти ракетами обстріляли аеропорт у Вінниці (село Гавришівка), застосувавши стратегічні бомбардувальники-ракетоносці з акваторії Чорного моря. Загинули дев’ять людей.