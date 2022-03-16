Обстрілами пошкоджено залізничний вокзал Запоріжжя-2 та ботанічний сад

Російські окупанти вперше бомбардували цивільні об’єкти в Запоріжжі, зокрема, обстріляли залізничний вокзал та ботанічний сад.

«Ранок виявився недобрим. Головна новина – вперше в Запоріжжі цивільні об’єкти піддалися бомбардуванню. Ракети прилетіли в район залізничного вокзалу Запоріжжя-2. За попередніми даними, ніхто не загинув», – повідомив вранці, 16 березня, голова Запорізької ОДА Олександр Старух. З його слів, друга ракета прилетіла в район ботанічного саду.

За даними «Укрзалізниці», обстрілом пошкоджено станцію Запоріжжя-2, персонал та пасажири не постраждали. Зокрема, пошкоджено колії, контактну мережу, у будівлях повилітали шибки. Також на станції були приміські поїзди без пасажирів, у них пошкоджено вікна.

«Через обстріл було скасовано приміський рейс Запоріжжя – Канцерівка, поїзд сполученням Запоріжжя – Синельникове відправиться о 09:30 зі станції Запоріжжя-Ліве. Відправлення всіх приміських поїздів, які вирушали зі станції Запоріжжя-2 буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста», – повідомила «Укрзалізниця».

Олександр Старух також розповів, що вже понад 3 тис. людей, зокрема 772 дітей, із Маріуполя вночі успішно доїхали до Запоріжжя.