Крім руйнування адмінбудівлі, пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції

Через обстріли російських окупантів очисних споруд біля Запоріжжя зруйновано декілька важливих об’єктів, зокрема будівля каналізаційної насосної станції, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації. Як повідомив голова Запорізької ОДА Олександр Старух, зараз вони потрапляють у ручку Дніпро без будь-якого очищення.

Росіяни обстріляли очисні споруди Василівського експлуатаційного цеху водопостачання та водовідведення, який знаходиться у с. Верхня Криниця. За словами голови ОДА, крім руйнування адмінбудівлі, пошкоджена лінія електроживлення. Також зруйнована будівля каналізаційної насосної станції №1, що подає стічні води м. Василівка на очисні споруди каналізації.



«Навіть у разі відновлення живлення функціонування очисних споруд неможливе. Наразі потребує капітального відновлення споруда та обладнання каналізаційної насосної станції №1. Зворотні води з міста зараз потрапляють до р. Дніпро без будь-якого очищення. За першої ж можливості, коли з’явиться доступ до цих об’єктів, ремонтні роботи будуть обов’язково проведені», – написав голова ОДА.