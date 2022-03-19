Генштаб ЗСУ інформує про успіхи український військових на Запорізькому напрямку 19 березня. Там ліквідували кілька десятків росіян та знищили ворожу техніку.

«Нашi захисники на Запорізькому напрямку повідомляють про знищення вертольота Ка-52 та нанесення пошкодження ще одному такому ж літальному апарату. Також ліквідовано близько 60 російських окупантів та декілька одиниць бронетехніки ворога», – повідомив Генштаб.

Додамо, що ще один бойовий вертоліт Ка-52 збили українські військові на Київщині.

Загалом за 24 дні війни з Україною Росія втратила понад 14400 військових, ще близько 3,5 тис. одиниць різної техніки було знищено. Актуальні втрати противника зібрані у щоденній статистиці ZAXID.NET.