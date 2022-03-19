Вранці у суботу, 19 березня, бійці полку «Азов», що обороняють Маріуполь, знищили склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога та російську техніку.

«Сьогодні вранці в ході спецоперації бійцями полку «Азов» було проведено рейд по ворожому командному пункті та тиловому пункті управління, в ході якого було знищено склади з боєприпасами, офіцерський склад ворога, до взводу піхоти», – повідомляє «Азов».

За попередніми даними, знищено один танк, два БТРи та вантажні автомобілі.

Нагадаємо, що за понад два тижні вторгнення російської армії Маріуполь знищено на 90%. Зараз окупанти вдягають на мешканців білі пов'язки, аби українські військові плутали їх з росіянами.

ZAXID.NET поспілкувався з мешканцями Маріуполя, яким вдалось вижити у цьому пеклі та розповів, як рускій мір знищує це місто.