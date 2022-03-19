Збита військовими ЗСУ російська ракета біля міста Попасна

У суботу, 19 березня, військові ЗСУ за допомогою ПЗРК «Стінгер» збили російську ракету «Точки-У» та бойовий вертоліт Ка-52.

Ракету, випущену із тактичного комплекту «Точка-У», збили на Луганщині біля міста Попасна. «Виявляється, ракета досить легко збивається за допомогою ПЗРК «Стінгер». Наші воїни не перестають нас дивувати!», – повідомило інформагентство Міноборони АрміяInform.

Цього ж дня українським військовим вдалося збити ще й російський бойовий вертоліт Ка-52 (російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації, яка здійснює розвідку місцевості і координацію дій групи бойових вертольотів).

Військовий підрозділ протиповіртяної оборони також за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Стінгер», знищив ворожий вертоліт «Алігатор». Це сталося у Бучанському районі на Київщині, повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.

Про всі втрати противника можна прочитати у щоденній статистиці ZAXID.NET за цим посиланням.