Російські окупанти продовжують жорстоко та цинічно обстрілювати житлові квартали Чернігова

Російсько-окупаційні війська не припиняють обстріли Чернігова. Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко в етері телемарафону, пише «Громадське».

За його словами, на цей раз російські військові злочинці влучили в опорну лікарню, яка розташована на околиці міста, а неподалік ведуться активні бої. У медзакладі вибило шибки, через що прооперовані пацієнти лежать у коридорах лікарні, де температура не перевищує 10-11°C.

Атрошенко розповів, що окупанти не припиняють неприцільні артилерійські обстріли по житлових мікрорайонах Чернігова, під час яких гинуть десятки мирних мешканців, зокрема діти та жінки.

«Місто потерпає від абсолютної гуманітарної катастрофи. Немає електропостачання, тепла і води, знищена повністю інфраструктура міста. Ці бомбардування можна порівняти з фашистськими бомбардуваннями 1943 року. Вогонь ведеться неприцільно та по всій території міста», – заявив він.

Він додав, що досі жоден гуманітарний коридор не запрацював, а в місті залишається багато категорій людей, які потребують евакуації.

Нагадаємо, що Чернігів та область потерпають від обстрілів російських окупантів із першого дня повномасштабного вторгнення. Російські агресори обстрілюють житлові квартали, школи, університети, насосні станції та інші цивільні об'єкти. Наприклад, 3 березня окупанти здійснили авіаудари у житлові будинки у центрі міста. Загинули 47 людей.