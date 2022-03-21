За статтею про шпигунство йому загрожує до 15 років ув'язнення

На Волині затримали білоруса, який працював на російські спецслужби. Шпигун збирав для ворога інформацію про розміщення та пересування техніки ЗСУ та стан мобілізації у регіоні. Наразі він перебуває у СІЗО, йому загрожує до 15 років ув'язнення.

Про затримання шпигуна повідомили у прес-службі СБУ області в понеділок, 21 березня. Громадянин Білорусі проживав у прикордонному регіоні Волині кілька років та навіть одружився з місцевою жителькою. Час від часу він їздив до Білорусі в особистих справах. Під час однієї з таких поїздок білоруса завербували іноземні спецслужби.

«Йому поставили завдання шпигувати за розміщенням та пересуванням військової техніки ЗСУ. Злякавшись наслідків своїх дій, шпигун планував втекти до Білорусі. Однак його вчасно затримали співробітники спецслужби. Під час обшуку у нього знайшли фото військової техніки ЗСУ, а також відомчі документи однієї з місцевих рад Волині», – йдеться у повідомленні.

Слідчі вручили чоловікові підозру за ч.1 ст. 114 ККУ (шпигунство). Наразі він перебуває від вартою. За своєне йому загрожує ув'язнення від десяти до 15 років.