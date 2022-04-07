Укрзалізниця вирішує питання, людей розмістили на вокзалі

Росіяни завдали авіаудару по шляхопроводу біля станції Барвінкове на півдні Харківської області біля Ізюму. Через це три евакуаційні поїзди з людьми, що належать до Донецької залізниці, тимчасово заблоковані.

«Це єдиний контрольований Україною виїзд залізницею із міст Слов’янськ, Краматорськ та Лиман. Дорога життя для десятків тисяч наших громадян зараз», – повідомив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Камишін.

Три евакуаційні поїзди з людьми заблоковані в Слов’янську та Краматорську. Пасажирів наразі розміщують на вокзалі. Персонал Укрзалізниці чекає на закінчення обстрілу для прийняття подальших кроків.

Нагадаємо, на 7 квітня з Краматорська були заплановані 7 евакуаційних рейсів, зі Слов’янська – один. Ними мали виїхати тисячі мешканців, оскільки їх просять якомога швидше покинути зону бойових дій.

До прикладу, 7 квітня одним рейсом з Краматорська до Львова у 19 вагонах вивезли 2400 біженців при посадочних місцях на 812 людей. Рейсом до Києва прибула також вдвічі більша кількість пасажирів.

За повідомленням Генштабу ЗСУ, росіяни намагаються продовжити наступ на Слов’янськ та Барвінкове. У тій зоні постійні ракетно-бомбові удари, артилерійський вогонь по цивільній інфраструктурі.