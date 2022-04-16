Президент Володимир Зеленський впевнений, що знищення українських захисників у Маріуполі поставить крапку на перемовинах з Росією. Про це Зеленський заявив в інтерв’ю українським медіа, пише УП.

Президент прокоментував перемовини з Росією, які зайшли в глухий кут після Бучі та Бородянки.

«Маріуполь - це може бути як десять Бородянок, і я хочу сказати, знищення наших військових, наших хлопців поставить крапку на всіх перемовинах. Ми не торгуємо територіями та нашими людьми. І чим більше буде Бородянок, тим буде складніше», – сказав Зеленський.

Він уточнив, що зараз йдуть переговори для того, щоб допомогти українським захисникам у Маріуполі, але росіяни вимагають від них здатися.

Зеленський запевнив, що влада «на зв'язку з хлопцями, що на заблокованому заводі, розмови йдуть на різних рівнях».

«Що може врятувати Маріуполь? Це потужне озброєння, яке треба надати якомога швидше. Друге – це питання перемовин ... Але це залежить від бажання Росії. Вони пропонують нашим людям здатися. Вони ставляться по-різному до наших військових там ... І є військові, яких вони ненавидять і навряд чи вони збережуть їм життя. Так, може бути Іловайськ», – сказав президент України.

Зазначимо, що ситуація в Маріуполі є дуже складною. 9 квітня Володимир Зеленський повідомив, що захисники Маріуполя стримують10 тисяч російських військових. У понеділок, 11 квітня, 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя, заявила, що цей день може стати останнім боєм для захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями два тижні. Увечері 11 квітня росіяни скинули на Маріуполь речовину невідомого походження.

15 квітня вперше від початку збройної агресії Росія нанесла по Маріуполю бомбові удари дальніми бомбардувальниками Ту-22М3.