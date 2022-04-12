Засновник полку «Азов» Андрій Білецький повідомив, що внаслідок застосування хімічної зброї російською армією у Маріуполі постраждали три бійці «Азова».

За його словами, постраждалі перебувають у задовільному стані.

«Якщо говорити про практичну сторону удару хімічною зброєю по «Азовсталі», то вона невелика. Троє людей, бійців-азовців, мають чітко виражені ознаки отруєння бойовими отруйними хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків», – сказав Андрій Білецький.

Хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.

Що б там не було - Маріуполь переможе! Азов переможе! Україна переможе! Слава Україні! pic.twitter.com/EYma8QI2C8 — Андрій Білецький (@AndrijBilec) April 11, 2022

На його думку, хімічна атака по Маріуполю означає тільки одне: росіяни не можуть взяти Маріуполь та українських захисників. Їм нічого не залишається, як використовувати невибіркову заборонену зброю.

Своєю чергою заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону повідомила, що військове керівництво України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі.

«Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше», – сказала вона, пише «Бабель».

При цьому Маляр наголосила, що ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий.

Як інформував ZAXID.NET, ввечері 11 квітня полк «Азов» повідомив, що росіяни використали проти українських військових і цивільних людей у Маріуполі отруйну речовину невідомого походження.

Буквально за кілька годин до цього росіяни погрожували, що планують заблокувати українських бійців на території заводу «Азовсталь» у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.

Крім того, раніше США запевняли, що дадуть відповідь, якщо президент держави-терориста Росії Владімір Путін застосує зброю масового знищення, зокрема хімічну, але відповідь залежатиме від ситуації.