Наслідки від невідомої отрути уточнюються

Полк «Азов», бійці якого обороняють Маріуполь, заявив, що Росія використала в місті отруйну речовину невідомого походження, що призвело до дихальної недостатності в багатьох постраждалих.

«Увага! Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруйну речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА. У постраждалих спостерігається дихальна недостатність», – повідомив полк «Азов увечері в понеділок, 11 квітня.

Згодом бійці уточнили, що наслідки використання невідомої речовини уточнюються, але повідомили, що у постраждалих – вестибуло-атактичний синдром, Цей розлад характеризується поганою стійкістю при ходьбі і раптовою втратою відчуття рівноваги.

вестибуло-атактичний синдром.

Наслідки використання невідомої речовини уточнюються. — АЗОВ (@Polk_Azov) April 11, 2022

Фонд «Повернись живим» повідомив, що, імовірно, росіяни застосували в Маріуполі зарин.

️️️ UPD: according to preliminary reports russian occupiers used zarin in Mariupol today — Повернись живим (@BackAndAlive) April 11, 2022

Зарин – надзвичайно токсична речовина. У військових діях її використовують як бойову отруйну речовину нервово-паралітичної дії. Раніше зарин росіяни використовували в Сирії.

Нагадаємо, Росія зруйнувала Маріуполь на понад 90%, понад 40% міської інфраструктури не підлягає відновленню. Місто піддається важким обстрілам і бомбардуванням щоденно від початку повномасштабної російсько-української війни. Президент України Володимир Зеленський заявив, що у місті загинули десятки тисяч людей.

11 квітня представник донецьких бойовиків Едуард Басурін допускав можливість звернутися до російських хімічних військ з проханням розглянути можливість застосувати проти українських воїнів хімічну зброю.

Попередження про те, що росіяни можуть застосувати проти українських воїнів хімічну зброю чи отруйні речовини звучали ще у березні. Водночас західні країни заявляли про те, що санкції проти Росії різко посилять у разі, якщо вона застосує хімічну зброю. Такі заяви викликали різке обурення у президента України Володимира Зеленського.