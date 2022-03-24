Причиною може бути поширена Росією брехня про «біолабораторії» в Україні

Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України попереджає українців про ризик хімічних атак з боку Росії та оприлюднив план дій у разі такої загрози. Про це ЦПД повідомив у Telegram.

«Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог «обробляє» населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення», – йдеться у повідомленні.

У Центрі протидії дезінформації вчергове заявили, що в Україні відсутні такі лабораторії, де нібито створюють хімічну зброю.

Що слід робити у разі хімічної атаки:

Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.

Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.

Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.

Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.

У разі евакуації під час хімічної атаки:

Візьміть аптечку.

Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.

Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).

Залиште приміщення сходами.

Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.

Зауважимо, що інформація про нібито біолабораторії США в пострадянських країнах активно обговорюється російською пропагандою впродовж останніх двох тижнів. Про це періодично згадують й «висловлюють занепокоєння», хоча роблять це без підтверджень.

У Держдумі Росії навіть заявили про намір створити комісію з розслідування діяльності біологічних лабораторій в Україні.

Звісно що, що даних доказів існування таких біолабораторій російські пропагандисти надати не змогли.

Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що Росія може планувати застосування проти України хімічної або біологічної зброї, вдавшись до операції під «чужим прапором».