У РНБО попередили про загрозу застосування Росією хімічної зброї
Українцям надали рекомендації, як діяти при загрозі хімічного отруєння
Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО України попереджає українців про ризик хімічних атак з боку Росії та оприлюднив план дій у разі такої загрози. Про це ЦПД повідомив у Telegram.
«Канали РФ щоденно розповідають своїй аудиторії про міфічні лабораторії, що нібито створюють хімічну зброю в Україні. Так ворог «обробляє» населення РФ щодо факту застосування хімічної зброї «націоналістами проти мирного населення», – йдеться у повідомленні.
У Центрі протидії дезінформації вчергове заявили, що в Україні відсутні такі лабораторії, де нібито створюють хімічну зброю.
Що слід робити у разі хімічної атаки:
- Щільно зачинити вікна та двері, вентиляційні отвори, димоходи.
- Заклеїти щілини у вікнах папером чи скотчем.
- Увімкнути ТВ чи радіо для отримання вказівок.
- Попередити близьких про небезпеку та можливу евакуацію.
У разі евакуації під час хімічної атаки:
- Візьміть аптечку.
- Одягніться так, щоб залишилося якомога менше відкритої шкіри.
- Використовуйте протигази або ватно-марлеві пов’язки, змочені водою або краще 2-5% розчином питної соди (при ураженні хлором), оцтової або лимонної кислоти (при ураженні аміаком).
- Залиште приміщення сходами.
- Не торкайтесь на вулиці жодних предметів.
Зауважимо, що інформація про нібито біолабораторії США в пострадянських країнах активно обговорюється російською пропагандою впродовж останніх двох тижнів. Про це періодично згадують й «висловлюють занепокоєння», хоча роблять це без підтверджень.
У Держдумі Росії навіть заявили про намір створити комісію з розслідування діяльності біологічних лабораторій в Україні.
Звісно що, що даних доказів існування таких біолабораторій російські пропагандисти надати не змогли.
Раніше у Міністерстві оборони Великої Британії повідомили, що Росія може планувати застосування проти України хімічної або біологічної зброї, вдавшись до операції під «чужим прапором».