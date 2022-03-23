Вибух, імовірно, фосфорної бомби в околицях Києва

22 березня пізно ввечері російські загарбники застосували над північно-західною околицею Києва заборонені міжнародними угодами фосфорні боєприпаси. Фото вибуху цих бомб оприлюднило інформаційне агентство Приірпіння ITV з посиланням на свого кореспондента Олега Гриба.

Зазначається, що орієнтовна зона ураження – Гостомель, Ірпінь та менші населені пункти поблизу.

Згодом інформацію про застосування росіянами фосфорних бомб у своєму телеграм-каналі оприлюднив міський голова Ірпеню Олександр Маркушин, додавши те ж фото Олега Гриба.

«Використання таких видів зброї військами ворога проти мирного населення є злочином проти людяності та порушенням Женевських конвенцій 1949 року», – написав він.

Раніше повідомлялось про застосування Росією заборонених фосфорних бомб у Попасній на Луганщині та в Краматорську на Донеччині. У самій Росії не коментують застосування проти цивільних українців фосфорних бомб.

Довідка. Унаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. При потраплянні на шкіру людини білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки. Білий фосфор – отруйний для людини. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г. Ця речовина може викликати ураження кісток та кісткового мозку, омертвіння тканин – людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.

Для лікування таких поранень потрібно спеціально навчений медичний персонал, який при роботі теж може отримати фосфорні рани. Ця речовина займається при контакті з повітрям, тому зберігають її у воді.

Радіус ураження фосфорної бомби – 150 метрів. При використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених пунктів, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування.