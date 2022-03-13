Фосфорні бомби заборонені для використання у і поблизу населених пунктів

Російські загарбники застосували для бомбардування міста Попасна на Луганщині заборонені міжнародними конвенціями фосфорні боєприпаси. Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Нищівна, руйнуюча, потворююча сила. Це те, що фашисти називали «Brennende Zwiebel» (палаючий купол). Це те, що рашисти зараз випускають по нашим містам. Неймовірні страждання і пожежі», – прокоментував він.

Унаслідок удару фосфорною бомбою спалахує сильна пожежа, яку важко загасити. При потраплянні на шкіру людини білий фосфор, яким заряджені боєприпаси, викликає важкі хімічні опіки. Білий фосфор – отруйний для людини. Смертельна доза становить 0,05-0,15 г. Ця речовина може викликати ураження кісток та кісткового мозку, омертвіння тканин – людина отримує не просто опіки, а глибинні рани.

Для лікування таких поранень потрібно спеціально навчений медичний персонал, який при роботі теж може отримати фосфорні рани. Ця речовина займається при контакті з повітрям, тому зберігають її у воді.

Радіус ураження фосфорної бомби – 150 метрів. При використанні проти військових цілей, розташованих усередині або в околицях населених пунктів, зброя, що містить білий фосфор, за міжнародними угодами (Протокол III до Конвенції про конкретні види звичайної зброї), заборонена до застосування.