Через дії російських окупантів гинуть діти

Станом на 13 березня в Україні через дії російських агресорів загинуло 85 дітей, ще понад 100 отримали поранення, повідомили в офісі Генерального прокурора.

Найбільше жертв в регіонах, де йдуть активні бойові дії: у Київській, Харківській, Донецькій, Сумській, Херсонській, Миколаївській та Житомирській областях.

«11 березня під час спроби евакуації окупантами був розстріляний цивільний автомобіль. Внаслідок обстрілу загинула дитина - юний гравець футбольної команди ДЮСШ "Атлет" Дмитро», – сказано у повідомленні.



Увечері 11 березня біля с. Гусарівка Ізюмського району Харківської області, на блокпосту окупанти обстріляли легкий автомобіль, внаслідок чого загинула жінка та дитина.



12 березня на автомобільній дорозі у селищі Гусарівка Балаклейського району Харківської області через обстріл приватного автомобіля загинула сім’я з 3-річною дитиною.



«Через бомбардування та обстріли пошкоджено 369 закладів освіти, 57 з яких зруйновано повністю. Найбільше руйнувань у Донецькій області - 119 навчальних закладів. У Миколаївській - 30, Сумській - 28, Київській - 28, Херсон - 21, у столиці – 17», – йдеться у повідомленні.

Фактично щодня зазнають руйнувань та пошкоджень близько 22 навчальних закладів.



В Офісі Генпрокурора зазначають, що цифри загиблих та поранених не є остаточними, бо ще є чимала кількість зруйнованих та пошкоджених будівель, які наразі неможливо оглянути через активні бойові дії та на тимчасово окупованих територіях.

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