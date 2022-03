Росія може планувати застосування проти України хімічної або біологічної зброї, вдавшись до операції під «чужим прапором». Про це заявили в Міністерстві оборони Великої Британії, повідомляє NV.ua.

За даними британської розвідки, таку операцію можуть реалізувати у формі фейкових атаки або «викриття» українських агентів чи хімічних боєприпасів. Також британські розвідники не виключають можливості публікації росіянами фейкових «доказів», що українець нібито планував застосувати таку зброю.

У британському оборонному відомстві переконані, що потенційна російська атака з великою вірогідністю супроводжуватиметься потужною дезінформацією.

«Звинувачення Росії в тому, що Україна має намір застосувати хімічну та біологічну зброю продовжуються. Ми не побачили жодних доказів на підтвердження цих звинувачень», — заявили у відомстві.

