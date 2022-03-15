Росіяни можуть заявити про фейкові атаки або ж про «викриття» українських агентів чи хімічних боєприпасів

Росія може планувати застосування проти України хімічної або біологічної зброї, вдавшись до операції під «чужим прапором». Про це заявили в Міністерстві оборони Великої Британії, повідомляє NV.ua.

За даними британської розвідки, таку операцію можуть реалізувати у формі фейкових атаки або «викриття» українських агентів чи хімічних боєприпасів. Також британські розвідники не виключають можливості публікації росіянами фейкових «доказів», що українець нібито планував застосувати таку зброю.

У британському оборонному відомстві переконані, що потенційна російська атака з великою вірогідністю супроводжуватиметься потужною дезінформацією.

«Звинувачення Росії в тому, що Україна має намір застосувати хімічну та біологічну зброю продовжуються. Ми не побачили жодних доказів на підтвердження цих звинувачень», — заявили у відомстві.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 March 2022



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#StandWithUkraine pic.twitter.com/cJikRzwVpQ — Ministry of Defence (@DefenceHQ) March 14, 2022

Також у розвідці припускають: РФ, імовірно, планувала провести операцію під «чужим прапором», щоб виправдати своє повномасштабне вторгнення до України 24 лютого.

Зазначимо, що раніше про те, що Росія може використати в Україні хімічну зброю, попередили США. Водночас у Білому домі сказали, що не будуть надсилати до України американських військових навіть в разі, якщо російські окупанти застосують хімічну зброю у війні проти України.

Своєю чергою, у Службі безпеки України заявили, що російські окупанти всерйоз розглядають можливість підірвати склади аміаку в Харківській області та звинуватити у цьому ЗСУ, а також опрацьовують варіанти інших провокацій, продукуючи фейки.

Про підготовку Росією операції під «чужим прапором» заявляв міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, російські чиновники фантазують про несіснуючу хімічну зброю в Україні з «маніакальною одержимістю».

Президент Володимир Зеленський також спростував фейки розспропаганли, наголосивши, що жодної хімічної чи будь-якої іншої зброї масового ураження в Україні не розробляли.