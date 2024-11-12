Остаточну висоту офісного центру ще має погодити Державіаслужба

На перехресті вул. Наукової та Княгині Ольги у Львові збудують новий багатофункційний комплекс із офісним центром, апарт-готелем, житловими будинками, комерцією та триповерховим паркінгом. Забудовник пропонує збудувати комплекс висотою 13 поверхів, однак цей показник ще перебуває на розгляді Державіаслужби. Відповідні містобудівні умови та обмеження представили на засіданні виконавчого комітету Львівської міськради у вівторок, 12 листопада.

Йдеться про забудову ділянки площею 0,85 га на вул. Науковій, 7, де розташований непрацюючий бізнес-центр та клуб «Одеон». Натомість на перехресті вул. Наукової та Княгині Ольги планують збудувати житлово-офісний комплекс із об’єктами торгово-розважальної інфраструктури та паркінгом. Судячи з візуалізацій, опублікованих проєктною компанією Archimatika, наріжна офісна будівля матиме висоту 13 поверхів. Однак, за словами керівника управління архітектури ЛМР Романа Крушельницького, остаточну висоту новобудови ще має погодити Державіаслужба.

Візуалізація Archimatika

Житлові секції запроєктували висотою сім, вісім та дев’ять поверхів. У ЖК облаштують 160 квартир, а під всім комплексом запроєктований трирівневий паркінг на 297 місць. Забудовник також надіслав гарантійний лист, яким зобов’язався сплатити в бюджет Львова інвестиційний внесок на розвиток інфраструктури.

Судячи з кадастрової карти, ділянка, на якій планується будівництво, з 2023 року перебуває в оренді ТзОВ «Бест Пропертіс» і ТзОВ «Енергоінвест». Нерухомість на цій ділянці також належить обом компаніям. ТзОВ «Бест Пропертіс» зареєстроване у 2018 році та належить львівському бізнесмену Віталію Ломаковичу. Його підозрювали привласненні бюджетних 44 млн грн, однак згодом суд цю підозру скасував.через брак доказів. Із початку 2000-х Віталій Ломакович працював у різних банках, а у 2014-2015 роках був членом ради Нацбанку України. У 2016 році він заснував премію для журналістів «Високі стандарти журналістики». Зараз же 53-річний Віталій Ломакович займається бізнесом, пов’язаним із нерухомістю та наданням фінансових послуг.

За містобудами до міської ради звернулося ТзОВ «Енергоінвест», що належить батьку голові Львівської ОВА Максима Козицького Зіновію Козицькому. Через низку фірм Віталій Ломакович і Зіновій Козицький є бізнес-партнерами.