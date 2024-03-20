Колишній банкір Віталій Ломакович з 2020 року є радником міністра фінансів України

Оперативники департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції затримали львівського бізнесмена, радника міністра фінансів Віталія Ломаковича, кількох посадовців Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та фірми-підрядника за підозрою у розкраданні понад 44 млн грн бюджетних коштів під час реконструкції військового ліцею у Червонограді на Львівщині.

Як розповіли у спецпрокуратурі у сфері оборони Західного регіону та департаменті стратегічних розслідувань, кримінальне провадження розслідують за фактом службового підроблення та заволодіння понад 44 млн грн бюджетних грошей під час будівництва та реконструкції військового містечка (ч. 3 ст. 28 ч. 4, 5 ст. 191, ч.1 ст.366 ККУ).

«Для заволодіння коштами до офіційних документів вносилися неправдиві відомості про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт. З метою виведення коштів у тінь та надання легальності фінансовим операціям, підрядник перераховував субпідрядним організаціям кошти за роботи, які вони фактично не виконували. В такий спосіб учасники схеми заволоділи бюджетними коштами на загальну суму 44 млн грн», – розповіли у департаменті стратегічних розслідувань.

20 березня оперативники управління стратегічних розслідувань у Львівській області та слідчі обласної поліції затримали сімох підозрюваних – двох організаторів, посадовців військової академії та підрядної організації. Вирішується питання про обрання їм запобіжних заходів.

Поліцейські затримали сімох підозрюваних (фото ДСР та військової прокуратури)

За інформацією ZAXID.NET, затримали радника міністра фінансів, львівського бізнесмена Віталія Ломаковича, його партнера по бізнесу Володимира Баб’яка, директора дніпровської будівельної фірми «Укрстройкомплект» Єгора Клименка, бухгалтерку Cвітлану Маліцьку та начальника відділу цієї фірми Олега Чубченка, а також полковника академії сухопутних військ Юрія Черевка та начальника військового ліцею в Червонограді Івана Сивоуса.

За даними YouControl, 53-річний радник міністра фінансів, колишній банкір Віталій Ломакович є співвласником компанії з управління активами «Оптима-Капітал» та низки інших фірм, що займаються операціями з нерухомістю, фінансами та готельним бізнесом. Зокрема, Віталій Ломакович є співвласником компанії «Нормаз Плаза», яка будує готельно-відпочинковий комплекс поблизу Східниці.

Віталію Ломаковичу також належить готель «Панорама» у центрі Львова. Він є керівником всеукраїнського благодійного фонду «Мрії збуваються».

З початку 2000-х Віталій Ломакович працював у різних банках, у 2014-2015 роках був членом ради Національного банку України. Також став власником львівського Науково-дослідного інституту побутової радіоелектронної апаратури.