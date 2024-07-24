Віталія Ломаковича підозрювали у привласненні грошей під час

Галицький районний суд 22 липня скасував повідомлення про підозру львівському бізнесмену та раднику міністра фінансів Віталію Ломаковичу, якого звинувачували у привласненні бюджетних грошей та службовому підробленні. Йдеться про крадіжку 44 млн грн під час реконструкції військового ліцею у Червонограді. Першим про це повідомив сайт «Львівська мануфактура новин». Інформацію про це у середу, 24 липня, підтвердили ZAXID.NET у пресслужбі Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

«Суд ухвалив рішення скасувати підозру одному із фігурантів справи розкрадання понад 44 млн грн бюджетних грошей під час реконструкції військового ліцею на Львівщині. Це рішення ще не набуло законної сили. Наразі суд надав короткий текст ухвали, у якій не вказано підстав його прийняття. На цей час спецпрокурори підготували апеляційну скаргу, яку подадуть найближчим часом», – розповіла ZAXID.NET речниця Спецпрокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

Ухвалу про скасування підозри виніс суддя Олег Юрків. Її можна оскаржити в апеляції.

Нагадаємо, що підозру у привласненні бюджетних грошей та службовому підробленні (ч. 3 ст. 28 ч. 4, 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366 ККУ) Віталію Ломаковичу повідомили 20 березня 2024 року. Тоді поліцейські, за тією ж підозрою, затримали бізнесмена разом з кількома посадовцями Національної академії сухопутних військ імені Петра Сагайдачного та компанією-підрядником «Укрстройкомплект».

У департаменті стратегічних розслідувань Нацполіції повідомляли, що підозрювані підробляли інформацію про обсяги та вартість виконаних будівельних робіт під час реконструкції військового ліцею у Червонограді. Щоб легалізувати гроші підрядник перерахував гроші субпідрядним організаціям за роботи, які ті не виконували. У такий спосіб вдалося привласнити 44 млн грн.

За інформацією ZAXID.NET, крім Віталія Ломаковича, підозру вручили бізнесмену Володимиру Баб'яку, директору дніпровської будівельної компанії «Укрстройкомплект» Єгору Клименку, бухгалтерці Світлані Маліцькій та керівнику одного з відділів «Укрстройкомплект» Олегу Чубченку. Крім цього, підозри у привласненні грошей отримали полковник академії сухопутних військ Юрій Черевко та керівник військового ліцею в Червонограді Іван Сивоус.

Додамо, що, згідно з YouControl, 53-річний Віталій Ломакович займається бізнесом, пов'язаним із нерухомістю та наданням фінансових послуг. З початку 2000-х він працював у різних банках, а у 2014-2015 роках був членом ради Нацбанку України. У 2016 році Ломакович заснував премію для журналістів «Високі стандарти журналістики».