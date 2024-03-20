У середу, 20 березня, ведучий ZAXID.NET Новин Андрій Дрозда розповість про затримання бізнес-партнера родини начальника Львівської ОВА Козицького через розкрадання десятків мільйонів гривень військового призначення, а також про нові оборудки спільників родини Гринкевичів.

Партнери Гринкевичів постачатимуть їжу військовим

Поки батько і син Гринкевичі перебувають у СІЗО через підозри у розкраданнях сотень мільйонів на закупівлях Міністерства оборони, справа їхня живе і розвивається. У своїх оборудках члени родини Гринкевичів залучили немало компаній-прокладок і різних співучасників, які згодом допомогли їм зберегти активи й продовжили співпрацю з оборонними структурами.

Днями стало відомо, що агенція «Державний оператор тилу», яка забезпечує потреби ЗСУ, уклала договір на постачання харчів для армії з Буським консервним заводом зі Львівщини.

Значна частка статутного капіталу Буського консервного заводу належить Олександру Лапшину. Це саме він допоміг дружині бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлані вберегти від арешту дві з чотирьох її квартир. Одразу після арешту Гринкевича Лапшин позичив Світлані Гринкевич 5 млн грн під заставу двох квартир. А на нерухомість, що перебуває в заставі, не можна накладати арешт. Отакий юридичний трюк.

Тепер завод партнера Гринкевичів постачатиме харчі для військових у семи областях на півдні, в центрі й на заході країни. Сума контрактів між Державним оператором тилу і заводом у другому кварталі цього року сягає майже півтора мільярда гривень. Нагадує масштаб оборудок самих Гринкевичів.

Звісно, не можна стверджувати, що в цій історії автоматично закладена корупційна складова. Консервний завод на Львівщині цілком відповідає державним критеріям, має відповідні виробничі потужності та склади. Однак його співвласник Лапшин пов'язаний з родиною Гринкевичів, а це вже викликає сумніви у прозорості контрактів.

Ще одна історія про розкрадання під час війни

А ось інша історія про наживу під час війни. Поліція затримала сімох осіб за підозрою у привласненні понад 44 млн грн бюджетних коштів для реконструкції військового ліцею у Червонограді на Львівщині. У ліцеї раніше замінили покрівлю, вікна, інженерні мережі, а торік тут провели внутрішні оздоблювальні роботи, утеплили фасад, встановили системи оповіщення, пожежогасіння тощо. Оглядати роботи приїжджав і начальник Львівської ОВА Максим Козицький. А сьогодні серед затриманих через розкрадання коштів виявився бізнес-партнер батька Максима Козицького – колишній банкір Віталій Ломакович. Йому належить готель «Панорама» центрі Львова та низка інших компаній. Зокрема, Віталій Ломакович співвласник компанії «Нормаз Плаза», яка будує відпочинковий чи то оздоровчий комплекс біля Східниці на Львівщині.

Про участь Зіновія Козицького у цьому проекті нещодавно писали журналісти LVIV.MEDIA, яке належить родині Козицьких. Цитую: «"Нормаз плаза" будує готель у Новому Кропивнику. Це нам підтвердив ініціатор проекту, відомий львівський підприємець Віталій Ломакович. Це не зовсім готель, а медично-оздоровчий комплекс. За словами Віталія Ломаковича, ідея побудувати такий комплекс виникла у нього ще у 2019 році, згодом він вирішив залучити до проекту фінансового партнера, і у 2023 році попередньо домовився про це із Зіновієм Козицьким».

Батько голови Львівської ОВА Зіновій Козицький намагався придбати половину компанії, яка будує відпочинковий комплекс Ломаковича. І в травні минулого року Антимонопольний комітет дозволив йому це зробити. Отож бізнесові відносини між Ломаковичем і Козицьким публічно відомі. Цікаво, як затримання Ломаковича через підозри в розкраданні бюджетних мільйонів вплине на наміри Зіновія Козицького далі інвестувати в проект біля Східниці?

Зрештою, разом з бізнес-партнером батька голови Львівської ОВА під підозрою опинилися також полковник Національної академії сухопутних військ імені Сагайдачного Юрій Черевко та начальник військового ліцею в Червонограді Іван Сивоус. Тож у слідчих попереду ще багато роботи.