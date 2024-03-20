Кілька років тому його консервами отруїлися нацгвардійці в Золочеві

Державна агенція, що забезпечує потреби ЗСУ (ДОТ), минулого тижня уклала договір на постачання харчів для армії із Буським консервним заводом зі Львівщини. Договори укладали напряму із тими, хто подав найбільш економічно вигідні заявки, тому що тендери на платформі Prozorro були зірвані недобросовісними постачальниками. Про це ідеться на сайті ДОТ.

Буський консервний завод постачатиме харчі для ЗСУ на півдні (Миколаївська, Херсонська, Одеська, Кіровоградська області), центрі і заході (Житомирська, Волинська, Рівненська області). Сума контрактів між ДОТ і заводом у другому кварталі 2024 року сягає 1,48 млрд грн.

58% частки статутного капіталу Буського консервного заводу, за даними системи YouControl, належать Олені Мурановій із Житомира, 23,8% – львів’янину Роману Солов’ю, 18,14% – Олександру Лапшину. Родина Лапшиних також володіє частками або є бенефіціаром у низці агро- і переробних підприємств у Львівській і Закарпатській областях.

Саме Олександр Лапшин допоміг дружині бізнесмена Ігоря Гринкевича Світлані вберегти від арешту дві з чотирьох її квартир, ішлося в розслідуванні Hromadske. Олександр Лапшин наступного дня після арешту Ігоря Гринкевича позичив Світлані Гринкевич 5 млн грн під заставу двох квартир. А на нерухомість, що перебуває в заставі, не можна накладати арешт. 2 січня 2024 року Світлана Гринкевич наклала через цей кредит обтяження дві квартири у Новопечерських липках у Києві. В реєстрі нині це значиться як договір іпотеки.

З одного боку, Буський консервний завод відповідає критеріям ДОТ і має відповідні виробничі потужності та склади. З іншого, окрім того, що Олександр Лапшин імовірно пов’язаний із родиною Гринкевичів, у 2017 році Буський консервний завод став фігурантом справи про постачання Нацгвардії неякісних консерв, якими отруїлися більше півсотні військових.