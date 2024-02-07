​​​​​​ДП «Державний оператор тилу» повідомило про спроби недоброчесних постачальників заблокувати через суд закупівлю харчування для ЗСУ. Ідеться про тендери, оголошені ДОТ у п’ятницю, 2 лютого, написала прес-служба підприємства у Facebook.

Спочатку керівник ДОТ Арсен Жумаділов в ефірі національного телемарафону повідомив, що ідеться про компанію скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Та згодом у підприємстві уточнили, що ідеться про інших недоброчесних постачальників – полтавське ТОВ «Трейд Полтава» і ТОВ «Трейд Граніт Інвест», що пов’язане з бізнесменом Андрієм Адамовським і Владиславом Якубовським, екс-членом уряду Віктора Януковича.

Так, у понеділок, 5 лютого ТОВ «Трейд Полтава» подало позов до суду, яким намагається заблокувати 11 процедур закупівлі харчування для ЗСУ. Це сталося після того, як у ДОТ з’ясували, що компанія, за своїм статутом, торгує шинами і ремонтує автомобілі, а тендери на харчування ніколи не вигравала.

У вівторок, 6 лютого, з такою ж позовною заявою до суду звернулося ТОВ «Трейд Граніт Інвест». Та Київський окружний адміністративний суд відмовився її розглядати. Суд також встановив, що ТОВ «Трейд Граніт Інвест» намагалося втрутитися в автоматизований розподіл справ для визначення потрібного судді для розгляду справи.

«Очевидним є те, що позивачі, які пов’язані між собою, намагаються подати якомога більше позовів, щоб зірвати закупівлі харчування для ЗСУ. З огляду на безпідставність позову, розраховуємо на справедливе рішення суду та унеможливлення повторення ситуації із закупівлею харчування для ЗСУ», – ідеться в повідомленні ДОТ.