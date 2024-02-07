У ДОТ повідомили про спроби зірвати закупівлі харчування для ЗСУ
Пов'язані між собою компанії подають однакові позови до суду
ДП «Державний оператор тилу» повідомило про спроби недоброчесних постачальників заблокувати через суд закупівлю харчування для ЗСУ. Ідеться про тендери, оголошені ДОТ у п’ятницю, 2 лютого, написала прес-служба підприємства у Facebook.
Спочатку керівник ДОТ Арсен Жумаділов в ефірі національного телемарафону повідомив, що ідеться про компанію скандального львівського бізнесмена Ігоря Гринкевича. Та згодом у підприємстві уточнили, що ідеться про інших недоброчесних постачальників – полтавське ТОВ «Трейд Полтава» і ТОВ «Трейд Граніт Інвест», що пов’язане з бізнесменом Андрієм Адамовським і Владиславом Якубовським, екс-членом уряду Віктора Януковича.
Так, у понеділок, 5 лютого ТОВ «Трейд Полтава» подало позов до суду, яким намагається заблокувати 11 процедур закупівлі харчування для ЗСУ. Це сталося після того, як у ДОТ з’ясували, що компанія, за своїм статутом, торгує шинами і ремонтує автомобілі, а тендери на харчування ніколи не вигравала.
У вівторок, 6 лютого, з такою ж позовною заявою до суду звернулося ТОВ «Трейд Граніт Інвест». Та Київський окружний адміністративний суд відмовився її розглядати. Суд також встановив, що ТОВ «Трейд Граніт Інвест» намагалося втрутитися в автоматизований розподіл справ для визначення потрібного судді для розгляду справи.
«Очевидним є те, що позивачі, які пов’язані між собою, намагаються подати якомога більше позовів, щоб зірвати закупівлі харчування для ЗСУ. З огляду на безпідставність позову, розраховуємо на справедливе рішення суду та унеможливлення повторення ситуації із закупівлею харчування для ЗСУ», – ідеться в повідомленні ДОТ.