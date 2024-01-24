На завод компанія скандального хорватського торговця зброєю заплатила понад 5 млрд євро

Хорватська компанія WDG promet придбала завод Vitezit у Боснії та Герцеговині за кошти українського міністерства оборони. Компанію пов’язують зі схемою з фірмами-прокладками, через яку Міноборони втратило майже 2 млрд грн, йдеться у розслідуванні hromadske, опублікованому 24 січня.

За даними журналістів, компанія WDG, яка належить скандальному хорватському торговцю зброєю Звонку Зубаку та його сину Матіасу, витратила понад 5 млн євро на придбання закинутої фабрики Vitezit. На купівлю заводу пішли кошти, які Міноборони України виділило у грудні 2022 року нібито на закупівлю мінометних мін.

Нагадаємо, міністерство оборони уклало контракт із ТОВ «Львівський арсенал» про постачання в Україну 100 тис. мінометних мін за 37 млн євро. Своєю чергою «Львівський арсенал» перерахував частину коштів словацькій компанії Sevotech, у якій працював колишній посадовець «Укроборонпрому» Олексій Хорошаєв.

Врешті-решт Sevotech перерахувала вже 12,5 млн євро WDG promet. У листопаді минулого року журналісти hromadske заявили, що Міноборони уклало контракти з фірмами-прокладками для виводу грошей. Тим часом жодна міна досі не надійшла до України.

«Натомість Зубаки значну частину коштів зняли готівкою, а 5,5 млн євро сплатили за купівлю заводу Vitezit у містечку Вітез у Боснії і Герцеговині. Це підтверджується виписками про рух коштів на рахунку WDG promet, до яких отримали доступ журналісти. Жодних інших доходів, крім платежів по контрактах від України, у WDG promet не було», – повідомило hromadske.

Завод Vitezit, який придбала компанія Зубаків, не працював з 1990-х років, з часів Югославських війн. Раніше на фабриці виробляли порох та боєприпаси. Майно закинутого заводу виставили на продаж через суд, чим скористалися Зубаки.

«Народний депутат Сергій Тарута, якому пропонували взяти участь в приватизації Vitezit у 2022 році, заявив hromadske, що завод не викликав жодного інтересу, оскільки майже всі виробничі лінії були знищені», – повідомили журналісти.

Інформацію про недієздатність заводу підтвердив чеський бізнесмен Каміл Бабух, який працював із Зубаками.

У жовтні 2023 року у Боснії та Герцеговині розпочали розслідування щодо можливої покупки заводу, де могли фігурувати кошти Міноборони.

Зазначимо, що WDG promet, яка мала закупити міни через компанії-прокладки, не мала ліцензій на транспортування зброї через Угорщину, Австрію та Словенію, а також Словаччину, куди WDG мала б транспортувати міни.

У грудні 2022 року компанія WDG також мала провальний контракт із Міноборони на постачання до України 30 тисяч танкових пострілів калібру 125 мм за 32,5 млн євро. Снаряди, як і міни, до України не потрапили. Згідно з випискою щодо руху коштів WDG, від грошей за снаряди майже нічого не залишилося. До слова, рахунок журналісти отримали не з банку, а в чеській кредитній спілці PDZ.