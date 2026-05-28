Юрій Лесюк був заступником мера з 2020 року

Під час сесії Чернівецької міської ради в четвер, 28 травня, депутати проголосували за дострокове припинення повноважень заступника міського голови Юрія Лесюка. Про це стало відомо з трансляції засідання. Причина такого рішення – незадовільна робота заступника.

Посадовець відповідав за гуманітарний напрям роботи – освіту, охорону здоров’я та соціальний захист. За припинення його повноважень проголосували 22 депутати з 32 зареєстрованих. Підставою для голосування став розгляд звіту Юрія Лесюка на попередньому засіданні ради. Депутат Олексій Каспрук тоді запропонував визнати роботу заступника мера незадовільною та припинити його повноваження достроково.

Під час засідання 28 травня Олексій Каспрук додав, що заступник мав би врегулювати ситуацію, яка склалася в освітній галузі міста. На сесію також прийшли працівники та батьки учнів шкіл, які переводять з ліцеїв в гімназії через нову освітню реформу. Вони виступили категорично проти несправедливого, на їхню думку, поділу навчальних закладів. Батьки зазначили, що вони зверталися до керівників департаменту, а також заступника мера, але ситуацію не вирішили.

Депутатка Наталія Фрунзе закликала не приймати рішення про припинення повноважень, оскільки заступник відповідає за важливий напрям роботи в міській раді, а тому він має залишатися на посаді. На момент розгляду питання Юрій Лесюк був відсутній на сесії – за інформацією «Молодого буковинця», він перебував на освітньому заході.

За даними Чернівецької міської ради, на посаді заступника міського голови Юрій Лесюк перебував із грудня 2020 року, також входив до виконавчого комітету міськради. За освітою він медик. З 2019 по 2020 рік працював на посаді заступника голови Черкаської обласної державної адміністрації. З 2014 року по 2019 рік був заступником директора департаменту охорони здоров’я Чернівецької обласної державної адміністрації.