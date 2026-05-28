На річці Бистриця-Надвірнянська планували звести каскад з трьох ГЕС

Франківська компанія «Деверсіті груп» попросила Пасічнянську сільраду зняти з розгляду громадських слухань проєкти містобудівної документації для будівництва трьох ГЕС на річці Бистриця-Надвірнянська. Про це у середу, 27 травня повідомив голова громади Андрій Гунда.

«Відкликання проєкту ініціаторами. Подані проєкти ініціатор просить повернути без розгляду по суті. Громадські слухання, заплановані на 1 червня, проводитись не будуть», – написав посадовець у фейсбуці.

Андрій Гунда також зазначив, що невдовзі в громаді обговорюватимуть встановлення вітряків та сонячних панелей. Коли це відбудеться, сільський голова пообіцяв повідомити додатково.

Нагадаємо, проєкти ДПТ, які виносилися на громадські слухання у Пасічній, передбачають будівництво каскаду міні-ГЕС на річці за 36 км від Івано-Франківська. Гідроелектростанції, загальною потужністю близько 3 МВт, планували звести на трьох локаціях Бистриці-Надвірнянської поблизу сіл Пнів і Пасічна.

Довжина гребель мала становити близько 125 м, а висота – 3 м. Під ГЕС сільрада планувала відвести близько 10 га землі в урочищах Луги, Пецига і Верхні Козирки.

За інформацією аналітичного порталу Youcontrol, ТОВ «Деверсіті груп», зареєстроване у 2020 році в селі Угринів Івано-Франківського району, займається виробництвом електроенергії. Фірма належить Василю та Миколі Пророчукам.

У 2016 році родина Пророчуків потрапила у скандал після наміру збудувати дві ГЕС на потоці Шибений та на річці Чорний Черемош у селі Зелене Верховинського району.

Тоді всі мешканці села отримали у подарунок на Новий рік календар зі світлинами малої гідроелектростанції та буклет з перевагами будівництва ГЕС для місцевих громад. За інформацією «ЕПЛ», проєкт лобіював ексдиректор національного природного парку «Гуцульщина» Василь Пророчук.