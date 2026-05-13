На річці Бистриця-Надвірнянська у Пасічнянській громаді планують збудувати три малі гідроелектростанції. Містобудівну документацію розглянуть 1 червня на громадських слуханнях.

Йдеться про будівництво каскаду міні-ГЕС на річці за 36 км від Івано-Франківська. Гідроелектростанції, загальною потужністю близько 3 МВт, планують звести на трьох локаціях Бистриці-Надвірнянської поблизу сіл Пнів і Пасічна.

Довжина гребель становитиме близько 125 м, а висота – 3 м. Гідроелектростанції обслуговуватимуть 12 людей.

Під ГЕС сільрада відводить близько 10 га землі в урочищах Луги, Пецига і Верхні Козирки. У містобудівній документації зазначено, що ділянки розташовані в межах водоохоронної зони та природоохоронної території міжнародного значення «Смарагдова мережа», а після будівництва споруд гідроелектростанцій можливі локальні зміни русла річки.

«Проєкт передбачає будівництво міні-ГЕС із максимальним урахуванням природних особливостей території, без суттєвого порушення ландшафту та гідрологічного режиму річки. Інженерні споруди інтегруються в навколишнє середовище з дотриманням принципів сталого розвитку та мінімізації впливу на екосистему», – йдеться у детальних планах території.

Загалом за рішенням Пасічнянської сільради розробили три проєкти ДПТ – по одному для кожної з ГЕС.

«Забудовники розбили один каскад на три проекти, щоб уникнути жорсткої державної екологічної експертизи (ОВД). Це незаконно. Будь-яка ГЕС на річці потребує ОВД незалежно від потужності», – зазначив член виконкому Василь Кушнірук.

Містобудівну документацію для будівництва МГЕС на р. Бистриця-Надвірнянська розглянуть на громадських слуханнях. Вони розпочнуться 1 червня о 13:00 в приміщенні Пнівського будинку культури.

Додамо, річка Бистриця-Надвірнянська входить до басейну Дністра. Вона бере початок у Горганах, проходить через Надвірну і зливається з Бистрицею-Солотвинською на околиці Івано-Франківська. Довжина річки – 94 км, а площа водозабору – 1,5 тис км2. За дослідженнями Дністровського басейнового управління водних ресурсів, Бистриця-Надвірнянська є найчистішою річкою на Прикарпатті.