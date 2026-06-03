На Львівщині приватизували державну лісопильню

Регіональне управління Фонду державного майна (ФДМУ) провело аукціон з продажу деревообробного цеху у селі Грабова, який раніше належав ліквідованому Буському лісгоспу. Торги відбулись у середу, 3 червня, на платформі «Prozorro.Продажі» Найбільше – 4,5 млн грн – за об’єкт запропонувала місцева компанія «Бусол», що виготовляє меблі під відомим у західному регіоні брендом Daniro та супутнє приладдя, зокрема матраци.

На приватизацію виставили цех переробки деревини 388,6 м2, що розташований у селі Грабова неподалік Буська. Раніше він належав ліквідованому нині ДП «Буський лісгосп».

У 2017 році у цеху держкоштом зробили капітальний ремонт та встановили сучасну лісопильну лінію. Вартість оновлення становила 4 млн грн. У пишномовному відкритті цеху після реконструкції тоді узяли участь керівники ЛОДА, ЛОР, представники Держлісагентства, місцевої влади тощо. Лісопильня працювала кілька років, допоки у січні 2024 року ДП «Ліси України» не ліквідувало усі підконтрольні деревообробні цехи, зокрема у Грабовій, нібито через збитковість. Згодом ФДМУ розпочав процес підготовки об’єкта до приватизації.

На торгах за право купити цех змагалися троє учасників – ТзОВ «Бусол», ФОП Шевцов Василь Степанович та Шп’єх Мар’ян Ярославович. Стартова вартість була 622,7 тис. грн. Переможною виявилась пропозиція компанії «Бусол» – 4,5 млн грн. Другу сходинку посів ФОП Шевцов з 2,8 млн грн. Цей підприємець орендує зазначений цех у «Лісів України» для виробництва заготовок до європіддонів. Термін оренди сплив 2023 року, проте на час воєнного стану дію угоди пролонгували.

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Переможець торгів, якщо не відмовиться від покупки, окрім запропонованої суми має сплатити ще 20% ПДВ. Тож остаточна вартість цеху може бути 5,4 млн грн.

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Згідно з даними платформи YouControl, ТзОВ «Бусол» зареєстроване у Буську 1994 року та займається виробництвом меблів, матраців тощо. Компанії належить відомий бренд меблів та супутнього приладдя Daniro. «Бусол» також вважається одним із найбільших виробників пружинних блоків в Україні, вказано на їхньому сайті.

Виторг компанії за 2025 рік – 869,7 млн грн, вартість активів – 647,2 млн грн.

Власником і керівником ТзОВ «Бусол» є підприємець з Красного Роман Пришляк. Йому також належать ТзОВ «Нікеллі», ТзОВ «Брайтекс», що також займаються виготовленням та продажем меблів і матраців, та інші компанії.

Раніше Роман Пришляк провадив активну політичну діяльність. Зокрема, у 2010 році був кандидатом у депутати Буської міської ради від Партії регіонів, а у 2002-2006 рр. був помічником народного депутата від Соціал-демократичної партії України (об’єднаної) Ігоря Шурми (давній соратник підозрюваного у держзраді на користь РФ Віктора Медведчука). Проте нині бізнесмен відійшов від політики.