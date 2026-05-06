Майно спиртзаводу розташоване на вул. Коновальця, 4 в селі Гніздичів

Регіональне відділення Фонду Держмайна по Львівській, Закарпатській та Волинській областях продало майно Гніздичівського спиртзаводу за 3,7 млн грн. Майно придбала аграрна фірма з Рівненщини «Традекс Агрі».

Йдеться про майновий комплекс в селищі Гніздичів, на вул. Коновальця, 4. В описі об’єкта вказано, завод не працює з 2010 року. На продаж виставили вісім одиниць нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці площею 9 га. Очікувана вартість — 3,3 млн грн.

Станом на кінець грудня 2025 року кредиторська заборгованість підприємства становила близько 1,7 млн грн, у тому числі 840 тис. грн заборгованості – це зарплата. За умовами продажу, покупець зобов’язаний упродовж шести місяців із дня приватизації погасити борги.

Торги провели на електронному майданчику «Prozorro. Продажі» 6 травня. Участь у аукціоні взяли дві компанії – ТзОВ «Традекс Агрі» та ТзОВ «Адр-Транс-Груп». Найвищу ціну запропонувала компанія «Традекс Агрі» – 3,7 млн грн.

ТзОВ «Традекс Агрі» зареєстроване у 2016 році в Здолбунові на Рівненщині. Основними бенефіціарами компанії вказані Володимир Меткий і Роман Янчук. Група «Традекс Агрі» зосереджена на аграрних і транспортних послугах, а її засновник Володимир Меткий, судячи з сайту НАЗК, у 2016-2020 роках був депутатом Семидубської сільської ради. За даними порталу Опендатабот, у 2025 році Володимир Меткий посідав третє місце в рейтингу бізнесменів Рівненщини із доходом від бізнесу понад 2,5 млрд грн.