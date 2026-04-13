Гніздичівський спиртзавод не працює з 2010 року

Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях виставило на продаж Гніздичівський державний спиртовий завод на Львівщині за стартовою ціною у 3,3 млн грн.

Як зазначається в оголошенні, опублікованому на майданчику «Прозоро Сейл» 10 квітня, продається єдиний майновий комплекс «Гніздичівський державний спиртовий завод», що у селищі Гніздичів Стрийського району. Аукціон відбудеться 6 травня 2026 року. Стартова ціна продажу становить майже 3,3 млн грн.

В описі об’єкта приватизації зазначається, що завод недіючий з 2010 року. Продається вісім одиниць нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці площею 9 га.

Станом на кінець грудня 2025 року кредиторська заборгованість підприємства становить близько 1,7 млн грн, у тому числі 840 тис. грн заборгованості з виплати заробітної плати. На кінець року на підприємстві рахувався один штатний працівник.

Відповідно до умов продажу, покупець зобов’язаний протягом шести місяців з дати переходу права власності погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом та не допустити звільнення працівників.