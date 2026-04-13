Недіючий спиртзавод на Львівщині виставили на продаж за 3,3 млн грн
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Львівській, Закарпатській та Волинській областях виставило на продаж Гніздичівський державний спиртовий завод на Львівщині за стартовою ціною у 3,3 млн грн.
Як зазначається в оголошенні, опублікованому на майданчику «Прозоро Сейл» 10 квітня, продається єдиний майновий комплекс «Гніздичівський державний спиртовий завод», що у селищі Гніздичів Стрийського району. Аукціон відбудеться 6 травня 2026 року. Стартова ціна продажу становить майже 3,3 млн грн.
В описі об’єкта приватизації зазначається, що завод недіючий з 2010 року. Продається вісім одиниць нерухомого майна, які розташовані на земельній ділянці площею 9 га.
Станом на кінець грудня 2025 року кредиторська заборгованість підприємства становить близько 1,7 млн грн, у тому числі 840 тис. грн заборгованості з виплати заробітної плати. На кінець року на підприємстві рахувався один штатний працівник.
Відповідно до умов продажу, покупець зобов’язаний протягом шести місяців з дати переходу права власності погасити борги із заробітної плати та перед бюджетом та не допустити звільнення працівників.