Йдеться про старий павільйон на вул. Городоцькій, 226а

Концерн «Галнафтогаз» продав закинутий павільйон на виїзді зі Львова за 5 млн грн. Майно купив франківський підприємець Василь Лукановський.

Йдеться про павільйон площею 149,2 м² на вул. Городоцькій, 226а. У описі вказано, що просторе комерційне приміщення підійде для відкриття магазину, закладу громадського харчування чи іншого бізнесу. Ділянка під будівлею комунальна, однак з 2022 року її орендує «Галнафтогаз».

Майно виставили на продаж у лютому зі стартовою ціною 4,5 млн грн. Торги відбулись 16 березня на онлайн-майданчику «Prozorro. Продажі». За результатами аукціону переможцем став Василь Лукановський, який запропонував купити павільйон за 5 млн грн.

Василь Лукановський – бізнесмен із Івано-Франківська, йому належить низка компаній, пов’язаних із енергетикою та продажем пального, зокрема, «Форсаж Енерджі Компані». Також він був засновником «Солар Енерджі ЛКК», який згодом продав відомому франківському забудовнику Василю Кавлаку, та ТзОВ «Євромодуль Інвест».

Концерн «Галнафтогаз» належить власник мережі заправок «ОККО» Віталій Антонов, який будує масштабний комплекс у Славську.