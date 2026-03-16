Управління комунальної власності Львівської міської ради продало нежитлові приміщення в центрі міста за 1,1 млн грн. Майно придбав колишній депутат сільради біля Києва, 45-річний Євгеній Чепков.

Йдеться про нежитлові приміщення першого та другого поверхів загальною площею 33,7 м² на просп. Свободи, 49. Приміщення є частиною пам’ятки архітектури місцевого значення. Майно виставили на продаж 5 березня через майданчик «Prozorro. Продажі» зі стартовою ціною майже 882 тис. грн.

Аукціон відбувся 13 березня. На торги подався лише один учасник – Євгеній Чепков. Він запропонував купити приміщення за 1,1 млн грн. Невдовзі управління комунальної власності має укласти з ним договір купівлі-продажу.

Євгеній Чепков був депутатом Димерської селищної ради на Київщині. В останні роки активно бере участь у аукціонах із продажу і оренди комунального майна не лише у Львові, а в інших регіонах. Також йому належить ПП «Аліна-Стиль», що понад 20 років займається виробництвом текстилю. У коментарі ZAXID.NET Євгеній Чепков підтвердив, що дійсно купив це приміщення в центрі Львова, однак плани на нього не розкрив.