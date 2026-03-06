Йдеться про приміщення підвалу на вул. Уласа Самчука, 4

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало підвал у будинку біля Стрийського парку за 5,2 млн грн. Приміщення купив львівський підприємець Володимир Слюсарчук.

Йдеться про нежитлові приміщення підвалу площею 74,2 м² на вул. Уласа Самчука, 4. Сам будинок є памʼяткою архітектури місцевого значення. Приміщення виставили на продаж 20 лютого зі стартовою ціною 2,2 млн грн. Аукціон провели на майданчику «Prozorro. Продажі» 5 березня.

Купили приміщення хотіли шестеро учасників. Найвищу ціну запропонував львівський підприємець Володимир Слюсарчук – 5,2 млн грн. Це перша його участь у торгах за комунальне майно і одразу переможна.

Володимир Слюсарчук має ФОП на торгівлю автомобілями.