Йдеться про чотириповерхову основну будівлю та кілька одно- й двоповерхових будинків праворуч від залізничного вокзалу

АТ «Укрпошта» виставило на продаж майновий комплекс на залізничному вокзалі Львова. Стартова ціна нерухомості – 56,8 млн грн.

Комплекс будівель на пл. Двірцева, 1 виставили на продаж через електронний майданчик «Prozorro. Продажі» 20 лютого зі стартовою ціною 56,8 млн грн. Йдеться про основну чотириповерхову будівлю та одноповерхові допоміжні загальною площею 5642,4 м². Більшість із них – закинуті.

Майновий комплекс Укрпошти на залізничному вокзалі, який виставили на продаж

Земельна ділянка під будівлями площею 1,56 га перебуває в комунальній власності. Річна орендна плата становить понад 536 тис. грн. Аукціон із продажу запланований на 6 березня.

Додамо, що на пл. Двірцевій, 1 досі діє відділення «Укрпошти» №23.

Заначимо, що центральне відділення «Укрпошти» на вул. Словацького, 1 закрили наприкінці 2024 року через нерентабельність. Частину приміщень на першому поверсі орендують під спортзал, другий та третій поверхи перебувають в оренді Львівської міської ради для потреб комунальної установи «Фонд культури Львівської міської територіальної громади». Однак і міська рада, і обласна рада просять державу передати будівлю на понад 11 тис. м² в комунальну власність. Однак «Укрпошта» на ці звернення ще не відреагувала.