Головну пошту на вул. Словацького, 1 у центрі Львова закрили

«Укрпошта» ліквідувала головне відділення у центрі Львова, що на вул. Словацького, 1. Відділення не працює з п’ятниці, 1 листопада, про що сповіщає інформаційне оголошення на вході в будівлю.

Як розповіли ZAXID.NET працівники головного відділення «Укрпошти» у Львові, які побажали залишитися неназваними, відділення на вул. Словацького, 1 ліквідоване з 1 листопада. Їм запропонували перевестися на роботу в інші підрозділи.

Оголошення на дверях пошти про припинення роботи відділення на вул. Словацького, 1. Фото ZAXID.NET

Варто зауважити, що на сайті «Укрпошти» та на сторінках підприємства в соцмережах немає жодних повідомлень про закриття головного відділення у Львові. Чимало львів’ян здивовані, чому не працює головна пошта у Львові, про що запитують в соцмережах.

ZAXID.NET зателефонував у колцентр «Укпоршти», там повідомили, що колишнього головного відділення на вул. Словацького у Львові вже немає у загальному переліку відділень.

«Укрпошта» пояснила причину закриття головного відділення у Львові

Оновлено. Вже після публікації ZAXID.NET отримав відповідь «Укрпошти» на свій запит. У ньому керівництво державного підприємства пояснило, що ліквідація головного відділення пошти у Львові пояснюється економічними чинниками.

В «Укрпошті» розповіли, що площа поштамту у Львові становить понад 11 000 м2, тоді як для обслуговування клієнтів достатньо лише близько 300 м2, тобто у 37 разів менше приміщення.

«Приміщення поштамту не забезпечує належного комфорту ні для клієнтів, ні для співробітників: обігрів і кондиціонування великої будівлі є енерговитратним і неефективним, особливо в умовах перебоїв з електрикою та опаленням. Готуючись до складної зими, ми маємо завчасно підготувати відповідні умови обслуговування, і сучасні, компактні відділення краще відповідають потребам клієнтів», – повідомили в «Укрпошті».

Ще одним чинником для закриття відділення стала висока ціна утримання та обслуговування будівлі на вул. Словацького, 1. Йдеться про суму понад 3,6 млн грн в рік без урахування витрат за планом постійної реконструкції будівлі, адже поштамт був побудований ще в 19 столітті. Такі видатки у період активних військових дій підприємство вважає недоцільними.

Також «Укрпошта» вважає, що перенесення надання послуг із поштамту в інші відділення дозволить оптимізувати ресурси і сконцентруватися на більш ефективних точках обслуговування.

З урахуванням низки чинників наразі надання послуг у цьому поштамті є неефективним з економічної і технічної точок зору, та є незручним для клієнтів і працівників.

«Для створення більш зручних та комфортних умов для працівників та клієнтів послуги будуть надаватись у найближчих відділеннях у радіусі 400-900 метрів, де доступний повний спектр поштових і фінансових послуг.Всі співробітники, що працювали в поштамті, залишаються працювати в компанії», – запевнили в компанії.

Що буде далі з будівлею пошти на вул. Словацького?

Будівля, яка є архітектурною та історичною пам'яткою, не підлягає продажу. Як запевнили в «Укрпошті», вона продовжить функціонувати у звичайному режимі. В будівлі працює декілька орендарів, і вони продовжать працювати там і надалі. У майбутньому центральна будівля поштамту може використовуватися для спеціальних проєктів або міських потреб, як то арт-простори, музеї, культурні чи виставкові центри тощо.

Таке використання приміщення може стати вагомим внеском у збереження архітектурної спадщини Львова та підвищити привабливість міста для туристів. Але до цього питання «Укрпошта» обіцяє повернутися ближче до перемоги.

За даними Центру міської історії, головну пошту на вул. Словацького, 1 у Львові збудували наприкінці XIX століття, згодом там розмістили головне львівське відділення «Укрпошти». Mонументальний триповерховий будинок є пам’яткою архітектури місцевого значення, розташований на захід від центру міста, на ділянці між вулицями Коперника, Словацького та Дорошенка. В архітектурному відношенні – це одна з найдосконаліших адміністративно-громадських будівель міста. «Укрпошта» здає в оренду частину приміщень в цій будівлі державним та приватним установам, банкам. Зокрема в будинку на вул. Словацького, 1 працює управління представництва інтересів держави в суді Львівської обласної прокуратури, паспортний сервіс Державної міграційної служби України. На деяких вікнах будинку також є оголошення про оренду із номером телефону. З боку вул. Дорошенка частину приміщень орендує спортзал.