Головне відділення «Укрпошти» на вул. Словацького, 1 у Львові ліквідували у листопаді 2024 року

Львівська облрада на засіданні у вівторок, 3 лютого, ухвалила рішення про надання згоди на прийняття у спільну власність територіальних громад будівлі колишнього головного відділення «Укрпошти» на вул. Словацького, 1 у центрі Львова.

Відповідно до проєкту рішення, депутати дали згоду на безоплатне прийняття у власність громад області в особі Львівської облради будівлі площею майже 11 тис. м2 на вул. Словацького, 1.

Раніше комісія з питань комунального майна звернулася до Фонду державного майна України та балансоутримувача – АТ «Укрпошта» – з пропозицією щодо можливості передачі в обласну власність згаданого приміщення. У комісії пояснили таку ініціативу тим, Львівська облрада має значну потребу в приміщеннях для передачі в оренду органам державної влади.

У Львівській міськраді розповіли ZAXID.NET, що понад 3 тис. м2 у будівлі на вул. Словацького, 1 орендує «Фонд культури Львівської міської територіальної громади». Термін оренди – до 2030 року. У зв’язку з цим депутат від «Самопомочі» Любомир Зубач закликав депутатів ЛОР не голосувати за ініціативу передати будівлю в обласну власність, щоб не було непорозумінь між обласною та міською владою.

Нагадаємо, у листопаді 2024 року «Укрпошта» ліквідувала головне відділення у центрі Львова, що на вул. Словацького, 1. Основною причиною закриття відділення назвали високу ціну утримання та обслуговування будівлі. Будинок є пам’яткою архітектури і не підлягає приватизації.

Зараз на вул. Словацького, 1 працює декілька орендарів. Як зазначали в «Укрпошті», у майбутньому центральна будівля поштамту може використовуватися для спеціальних проєктів або міських потреб, як то артпростір, музеї, культурні чи виставкові центри тощо.