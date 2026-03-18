Українці більшість бюджету витрачають на базові потреби

Українці витрачають 84% бюджету на базові потреби, що суттєво більше, ніж у Європі. Зокрема, йдеться про їжу, ліки, комунальні платежі. Водночас ми частіше купуємо онлайн, активніше користуємось доставкою та поштоматами, та більше опираємось на відгуки і соцмережі під час вибору товарів. Про це свідчать дані Deloitte Ukraine, зокрема дослідження «Споживацькі настрої українців у 2025 році».

Якщо порівнювати купівельну активність, то у 2025 році вона зросла насамперед у базових категоріях – 14% опитаних частіше купували продукти харчування, а 38% збільшити витрати на них.

21% респондентів частіше купували ліки, при цьому 36% відзначили зростання витрат у цій категорії. Водночас українці більше економили на одязі, косметиці та товарах для дому.

Офлайн все ще є основним каналом для базових покупок, зокрема 76% українців купували лікарські засоби у фізичних аптеках, 66% – побутову хімію. А ось онлайн продажі зросли у категоріях електроніка та косметика (18% респондентів) і одяг (17%).

При цьому 34% українців повідомили, що для них ключовим фактором вибору залишаються відгуки. Ще для 19% головною платформою пошуку нових товарів є тікток.

27% українців використовували ШІ для роботи або навчання, що на 11% більше, ніж рік до цього. Ці інструменти користувачі також використовували, щоб порівнювати товари і знаходити вигідні пропозиції.

96% українців користуються поштовими сервісами, а кожен десятий отримує через них понад 60% замовлень. 35% повідомили, що частіше використовують поштомати та кур’єрську доставку.

62% українців не купують продукцію компаній повʼязаних із російським ринком. 88% донатили на підтримку ЗСУ або постраждалих від війни.

«Український споживач поєднує прагматичність, цифрову обізнаність і чітку ціннісну позицію. Ці фактори формують сучасну економічну реальність країни», – наголосив лідер напряму ритейлу Deloitte Ukraine Олександр Ямпольський.

Зауважимо, що Deloitte Ukraine – українське представництво міжнародної консалтингової компанії Deloitte, яке працює в аудиторській, консалтинговій та дослідницькій сферах. Компанія регулярно публікує звіти про споживчі настрої та тренди на ринку. В Україні проводить щорічні дослідження споживацької поведінки з 2019 року.

Нове дослідження проводили з 28 листопада по 11 грудня 2025 року серед українців віком від 18 років, які користуються смартфонами. Опитування охопило понад 1000 респондентів і спиралося на квотовану вибірку, що відображає соціально-демографічний склад населення.

Аналітики вивчали купівельну активність і зміни у поведінці споживачів порівняно з 2024 роком. Зокрема, досліджували частоту покупок, середній чек, перевагу онлайн- або офлайн-каналів, а також роль цінностей у прийнятті рішень.