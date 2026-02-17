Ділянку на вул. Персенківка, 13 продали за 6,3 млн грн

Управління земельних ресурсів Львівської міської ради продало дві ділянки компанії «Ромус-Поліграф», що належить батькам заступника голови Львівської облради Юрія Холода. Більша ділянка на Сихові призначена для будівництва торгових будівель, а менша біля автовокзалу – для адміністративних.

Ділянку площею 0,14 га на вул. Персенківка, 13 виставили на продаж 15 січня через електронну систему «Prozorro. Продажі» зі стартовою ціною 4,3 млн грн. Ділянка призначена для будівництва торгової будівлі з адміністративно-побутовими приміщеннями. Друга ділянка – 0,03 га на вул. Вернадського, що призначена для будівництва ремонтно-виробничої бази. Її стартова ціна становила 1,5 млн грн.

Торги за обидві ділянки відбулись 17 лютого. Їх придбало ТОВ «Ромус-Поліграф» – більшу за 6,3 млн грн, а меншу за 2,1 млн грн. Невдовзі управління земельних ресурсів ЛМР укладе з покупцем договори купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниками компанії «Ромус-Поліграф» є Ігор та Романа Холоди – батьки заступника голови Львівської облради Юрія Холода, який після відставки Ірини Гримак виконує обовʼязки голови ЛОР. Компанія зареєстрована у 1998 році та спеціалізується на продажі канцелярських виробів. Компанія фігурувала у скандалі з торгівлею підсанкційним товаром та у викритті на хабарі заступника сільського голови Солонки Андрія Жидачека.

Днями компанія купила ділянку в селі Пасіки-Зубрицькі за 4,45 млн грн під будівництво торгового центру.