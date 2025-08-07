Йдеться про приміщення на вул. Городоцькій, 147

Управління комунальної власності Львівської міської ради продало занедбане приміщення за 1,3 млн грн. Майно придбала фірма «Ромус-Поліграф», що належить батькам заступника голови Львівської облради Юрія Холода Романі та Ігорю Холодам.

Йдеться про нежитлове приміщення загальною площею 44,2 м2 на першому поверсі закинутої будівлі на вул. Городоцькій, 147. Це приміщення не перебуває в оренді та не є частиною памʼятки культурної спадщини

Його виставили на продаж 25 липня через онлайн-майданчик «Прозоро. Продажі» зі стартовою ціною 606,8 тис. грн. Торги провели 1 серпня. Найвищу ціну за приміщення запропонувало ТОВ «Ромус-Поліграф» – 1,3 млн грн. Невдовзі управління комунальної власності ЛМР укладе з покупцем договір купівлі-продажу.

Згідно з даними аналітичної системи YouControl, власниками компанії «Ромус-Поліграф» є Ігор та Романа Холоди – батьки заступника голови Львівської облради Юрія Холода, який після відставки Ірини Гримак виконує обовʼязки голови ЛОР.

Компанія зареєстрована у 1998 році та спеціалізується на продажі канцелярських виробів. Компанія фігурувала у скандалі з торгівлею підсанкційним товаром та у викритті на хабарі заступника сільського голови Солонки Андрія Жидачека.