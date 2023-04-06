Ірина Гримак очолювала Львівську облраду трошки більше двох років

На позачерговій сесії у четвер, 6 квітня, депутати Львівської облради прийняли рішення про дострокове припинення повноважень голови Львівської облради Ірини Гримак. За це проголосували 48 депутатів під час таємного голосування. Перед тим обранці заслухали звіт Ірини Гримак та оцінили її роботу незадовільно.

Взяли участь у таємному голосуванні голосуванні 49 депутатів. За звільнення Ірини Гримак проголосували 48 обранців, ще один – проти.

Раніше голова фракції «Європейської солідарності» Олег Дуда заявив, що в облраді відбувається «переворот», тому фракція від участі у голосуванні відмовилася. Від «ЄС» голосував єдиний депутат Олександр Ганущин, який має опозиційну у своїй фракції думку.

Після голосування Ірина Гримак подякувала колегам-депутатам та громаді Львівщини «за можливість працювати». Побажала колегам мудрості та результативності в роботі. Депутати оплесками провели її з посади. До обрання нового голови ЛОР його обов'язки виконуватиме перший заступник Євген Гірник.

42-річна Ірина Гримак очолювала Львівську облраду трошки більше двох років – з 1 грудня 2020 року. У 2015-2019 роках з перервою працювала заступницею голови Львівської ОДА Олега Синютки, а перед тим очолювала Залізничну райадміністрацію Львова. Відтепер Ірина Гримак залишається звичайною депутаткою облради від фракції «Європейської солідарності».

Репортаж про те, як відбувався звіт голови Львівської облради Ірини Гримак та які претензії депутати висловлювати до її роботи, читайте тут.