Голова Львівської облради Ірина Гримак на позачерговій сесії у четвер, 6 квітня, прозвітувала перед депутатами за два роки роботи на посаді. Депутати більшості фракцій жорстко розкритикували її діяльність. У результаті роботу голови Львівської облради визнали незадовільною. За проголосували 47 обранців з різних фракцій. Після цього почалася процедура таємного голосування для звільнення її з посади.

Твір на тему: «Як жила Львівщина»

У своєму майже годинному звіті Ірина Гримак говорила про загальні досягнення області, розподіл і використання коштів обласного бюджету на різні галузі та обласні програми. Серед найбільших здобутків за час воєнного стану назвала звернення ЛОР до міжнародних партнерів про надання підтримки Україні, а також організацію облрадою гуманітарного штабу.

Звіт Ірини Гримак про всі сфери життя області більше нагадував звіт керівника обласної війської адміністрації. Про це згодом зазначили чимало депутатів з різних фракцій. Зокрема, однопартієць Ірини Гримак, депутат від «Європейської солідарності» Олександр Ганущин навіть нагадав їй, «що вона поки що не є головою ЛОВА».

«Звіт насичений. Але у мене склалося враження, що це звіт всієї Львівщини за ці роки – що було зроблено всіма мешканцями, громадами і радами. А частка роботи голови обласної ради мала би бути конкретизована», – зазначив депутат від «Свободи» Йосиф Ситник.

Таку ж думку висловив і депутат від «Голосу» Захар Миляник. «Звіт ні про що. Велика частка вашого звіту є досягненнями ЛОВА», – сказав він. Захар Миляник, який є заступником керівника обласного гуманітарного штабу, також зауважив, що жодного разу голову ЛОР в цьому штабі не бачив.

Наталія Галецька від «Голосу» назвала звіт Ірина Гримак «твором на тему: «Як жила Львівщина за останні два роки». «Ми обирали вас як лідера, який буде пропонувати ідеї, які ми будемо підтримувати», – зазначила депутатка. Вона попросила Ірину Гримак назвати три ініціативи, запропоновані на розгляд ЛОР у минулому році. Натомість Ірина Гримак пообіцяла надати депутатці відповіді в письмовому вигляді.

У письмовому звіті Ірини Гримак, розданому депутатам за два дні до сесії, зазначається, що упродовж останнього року відбулося лише п’ять сесій ЛОР, на яких було прийнято 95 рішень. За рік керівництво ЛОР взяло участь у 26 міжнародних зустрічах.

«На жаль, ми з вами потрапили в таку каденцію, коли в 2021 році був ковід, а у 2022 році є війна. Вірю, що 2023 рік буде переможним. Але це нас не зупинило – обласна рада як інституція існує, депутати працюють», – підсумувала свій звіт Ірина Гримак.

«Ворог всьому – Російська Федерація»

Засідання продовжилося жорсткими запитаннями і критикою роботи Ірини Гримак з боку депутатів більшості фракцій, навіть від колишніх союзників – «Слуги народу», «Батьківщини», «За майбутнє».

Так, депутат від «Слуги народу» Юрій Доскіч та депутат від «Голосу» Ростислав Добош поцікавилися досягненнями та видатками на утримання працівників апарату облради, кількість яких за останній час збільшилася. Ірина Гримак не змогла відповісти про загальні видатки, однак зазначила, що середня зарплата в апараті ради становить близько 17 тис. грн, а працівники йшли в неоплачувані відпустки, щоб зекономити бюджетні гроші.

Депутат від «За майбутнє» Тарас Подвірний та Олександр Ганущин від «ЄС» поцікавилися, чому голова ЛОР не проявляла ініціативу та не збирала сесію в день повномасштабного вторгнення та у перші місяці великої війни. Ганущин також запитав, хто винуватий в тому, що ЛОР «пасе задніх, втрачає ініціативи та втратила бюджетні повноваження». На це Ірина Гримак відповіла: «Ворог всьому – Російська Федерація».

«Так, сьогодні ЛОР не виконує своїх функцій. Але це є велика команда небайдужих людей. Ми сьогодні всі українці, які роблять одну спільну справу», – спробувала виправдовуватися Ірина Гримак. Те, що обласна рада не затверджувала бюджет на 2023 рік, Ірина Гримак також пояснила «колізією законодаства». На її думку, причину цього згодом мали б встановити правоохоронці.

Депутат від «Самопомочі» Роман Кізима та Йосиф Ситник від «Свободи» цікавилися, чому ключова комісія ЛОР – з питань бюджету – довший час не має голови, також майже не збирається на засідання. На це Ірина Гримак відповіла, що головне не кількість засідань, а якісь роботи.

Також Ірина Гримак не змогла відповісти на питання голови комісії з питань правоохоронної діяльності Назарія Сумала від «Батьківщини» щодо покараних за корупцію працівників ЛОР, її структурних підрозділів і комунальних підприємств. Після чого Назарій Сумало повідомив, що за минулий рік виявили близько 60 пов'язаних із ЛОР корупціонерів, серед яких і депутати облради. Їх притягнули до адмінвідповідальності.

«За всі роки депутатства мені зараз соромно»

Під час обговорення звіту Ірина Гримак депутати продовжили її критику.

«Упродовж 2,5 року ми бачимо, що нас як депутатів ставлять до відома у більшості питань обласної ради постфактум... Голова, її заступники та голова бюджетної комісії перебувають на зарплаті в ЛОР – вони мають модерувати роботу», – наголосив Тарас Подвірний від «За майбутнє».

«Мені за всі роки депутатства зараз соромно. Соромно, що стала такою нікчемною. Що як на зборах в колгоспі доводиться голосувати не за те, що потрібно, і не за ті рішення, які зараз потрібні Львівській області. Я не хочу бути на задвірках історії. Тому закликаю депутатів Львівської обласної ради бути гордими того звання», – заявила свободівка Ірина Сех.

Голова фракції «Голосу» Ростислав Добош з трибуни теж розповів, що шкодує за затраченим часом на таку роботу облради: «Аргумент, що це війна – це не про нас. Скажіть друзям у Херсоні чи Харкові, що тут, у Львові, війна і ми збираємося на засідання раз у три місяці, – заявив Добош та додав, звертаючись до Ірини Гримак: «Хочу подякувати пані Ірині, але просив би вас подумати, чи ви є ефективним менеджером».

«Витрата коштів на апарат ради, яка не працює – це мародерство в час війни. Я не хочу бути мародером», – продовжив потік критики свободівець Едуард Леонов.

Голова фракції «Самопоміч» Любомир Зубач назвав роботу ЛОР «стагнацією і деградацією». Нагадав про «хрестики-нулики» під час обрання керівництва ради, непропорційний розподіл керівництва комісіями. Зубач запропонував зробити зміни.

Схвальних відгуків щодо роботи Ірини Гримак прозвучало дуже мало. На її підтримку висловилися деякі однопартійці – Степан Буняк, Анна Ярмола, Святослав Шеремета та голова фракції «ЄС» Олег Дуда. А також депутатка від фракції УГП Марія Кульчицька-Волчко, відкликана партією за порушення партійної дисципліни. Як заслугу Ірини Гримак депутатка відзначила, що та є першою жінкою на цій посаді і «так чи інакше дає собі раду».

Після обговорення звіту Ірини Гримак було оголошено перерву для наради голів фракцій. Після перерви депутати визнали незадовільною роботу Ірини Гримак. Далі, відповідно до регламенту, розпочалася процедура таємного голосування за дострокове припинення її повноважень на посаді голови обласної ради. Востаннє аналогічна процедура відбулася у Львівській облраді попереднього скликання, коли звільняли з посад заступників тодішнього голови ЛОР Олександра Ганущина – Андрія Білоуса та Володимира Гірняка.