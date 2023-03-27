Львівська облрада втратила свої головні функції – представляти інтереси виборців та впливати на соціально-економічний розвиток регіону. Натомість перетворилася на «політичне болото». Про це відкрито говорять експерти та й самі депутати.

Всю ініціативу щодо бюджету та інших важливих для області питань перейняла на себе Львівська ОВА, залишивши депутатам гру в політиканство. Видатки на утримання такого «видовища» (апарату ЛОР разом з управлінням майном) на цей рік передбачені у сумі 64 млн грн.

ZAXID.NET розповідає про ситуацію в найвищому представницькому органі Львівщини та що з цим робити далі.

Що відбувається?

Діяльність нинішньої Львівської облради викликає чимало запитань. Багато експертів і самих депутатів називають її неефективною та бездіяльною. Усе тому, що вона не виконує свої основні функції ­­– затвердження і розподілу обласного бюджету, контролю за виконавчими органами влади, зокрема, щодо виконання ними обласних програм.

Вперше через воєнний стан обласний бюджет Львівщини та програми затверджував голова ЛОВА, який також одноосібно ділить всі видатки на потреби області. Експерти, з якими вдалося поспілкуватися ZAXID.NET, одноголосно пояснюють, що закон про воєнний стан не зобов’язує до таких дій. Саме тому ціла низка обласний рад на заході (Івано-Франківська, Закарпатська облради) та в центрі України (Черкаська, Полтавська, Кіровоградська облради) не змінювали своїх бюджетних повноважень під час воєнного стану.

«Особливості правового режиму воєнного стану і, як наслідок, запровадження на рівні керівництва області військово-цивільної адміністрації, дає їй право фактично одноосібно приймати рішення у бюджетній сфері. Проте, це право, а не обов'язок», ­– каже координатор Громадянської мережі «Опора» у Львівській області Тарас Радь.

«Закон каже, що обласна адміністрація бере на себе повноваження у випадку, якщо недієздатна обласна рада, ­– пояснює відомий експерт з питань децентралізації Юрій Ганущак. ­– Значить, Львівська облрада недієздатна. Депутати не для того обиралися, щоб працювати, а щоб вирішувати свої власні проблеми».

Понад рік від початку великої війни депутати Львівської облради збираються на сесії раз у три місяці, а то й рідше. Нічого важливого для розвитку області не вирішують, а основний акцент роблять на політичних зверненнях і заявах щодо питань, які не належать до їхньої компетенції. Засідання сесії 14 березня, яке відбулося після 3,5-місячної перерви, показало неспроможність Львівської облради працювати. За цілий день депутати не прийняли жодного рішення, а лише затвердили порядок денний. А президія, яка передувала сесії і мала б затвердити порядок денний, не змогла цього зробити. Тоді голова ЛОР Ірина Гримак, схоже, з відчаю, навіть заговорила про можливий розпуск обласної ради.

На думку Тараса Радя, основна причина кризи у Львівській облраді – в політичній площині і почалася ще на початку роботи ради, а загострилася після 24 лютого 2022 року. Коаліція «Європейської солідарності», «Слуги народу», «Батьківщини» та низки менших фракцій виявилася хиткою і розсипалася, а нова не була утворена. Тому робота ради є нестабільною, голосування відбуваються ситуативно, політичні союзи змінюють конфігурацію залежно від питання, що розглядається у порядку денному.

«В умовах неконтрольованості ради її керівництвом депутатський корпус після запровадження воєнного стану перейшов у режим ручного керування, зокрема, за участі керівництва ЛОВА, – зауважує Тарас Радь. – Там, де не вдається отримати необхідну більшість голосів, цей вплив використовується для блокування прийняття незручних для адміністрації рішень».

Схоже, так відбулося на останньому засіданні, коли обранці чотири рази голосували про внесення до порядку денного звернення про повернення доплат військовим в тилу, але так і не внесли через брак голосів. Одним із способів ручного управління радою з боку керівництва ЛОВА Тарас Радь називає «підвішування» депутатських мандатів через затягування процесу заміщення депутатів від «ЄС», які склали повноваження (Григорія Козловського, Миколи Седіла та покійного Володимира Квурта). Без голів тривалий час залишаються три депутатські комісії – з питань комунального майна, з питань інженерного господарства, ЖКГ та бюджетна.

«Це звучить грубо, але робота поточного скликання обласної ради свідомо доведена до ситуації "політичного болота" представницького органу, який перестав виконувати представницькі функції виборців Львівської області», ­– додає координатор «Опори».

Чому так?

Про те, що Львівська облрада втратила свою політичну вагу, говорять і самі депутати. Кажуть, такої ситуації, як зараз, не було в жодному з попередніх скликань.

«Минув рік, коли обласна рада є фактично бездіяльною, –­ констатує екс-голова Львівської облради, депутат від «Свободи» Олег Панькевич. –­ Якщо раніше це можна було намагатися пояснити проблемами, які були на початку повномасштабного вторгнення, то зараз це, однозначно, потребує відповідного реагування депутатів, які фактично втратили вплив на соціально-економічний розвиток області».

На думку Олега Панькевича, не можна звинувачувати обласну військову адміністрацію у тому, що вона забрала повноваження у Львівської облради, адже має бути відповідна активність депутатів та керівництва обласної ради. А якщо обрані на початку скликання керівні органи ради не працюють, потрібні зміни.

Категоричний у своїх оцінках роботи нинішньої облради екс-голова Олександр Ганущин, який зараз є депутатом від «Європейської солідарності», однак має опозиційну думку у своїй фракції.

«Рада, яка не зібралася на 24 лютого 2022 року, а зібралася через три місяці після цієї дати і то, щоб її не розігнали. Яка тут діяльність? Діяльності немає», ­– вважає Олександр Ганущин.

Справа в тому, що раз на квартал облрада має збиратися на засідання і працювати. В іншому разі закон дає можливість ініціювати процедуру розпуску колегіального органу.

Серед іншого, причиною нинішньої ситуації у Львівській облраді Ганущин називає її «молодий» склад. Адже в раді понад дві третини депутатів, які раніше не працювали в місцевому самоврядуванні обласного рівня, тому вони могли не зорієнтуватися в умовах і викликах, які для них ставить сьогодення. Але в першу чергу, на думку депутата, мало зорієнтуватися керівництво ЛОР, адже це його функція – організовувати роботу ради.

«Виглядає так, що сесія проводиться заради галочки, ­– переконаний екс-голова ЛОР. – ­Навіть не заради тих нікому непорібних питань порядку денного, бо вони реально нікому непотрібні. А виключно для того, щоб проспівати гімн і оголосити, що є кворум і сесія правочинна. Таким чином апарат далі отримує заробітну плату, голова облради далі отримує заробітну плату. Прості люди втратили з радарів Львівську облраду як явище, бо вона є бездіяльною. Як на мене, люди не знають, що така рада існує».

Виною всьому вбачає слабкість керівництва ради, яке від самого початку не змогло належно організувати роботу, і депутатка від «Самопомочі» Парасковія Дворянин.

«Наприклад, були роздані комісії за лояльністю – хто лояльний до керівництва обласної ради, той отримав лідерство в комісіях. Хто нелояльний або не співав дифірамби з перших сесійних днів, той не очолив комісії, – пояснює депутатка. ­– Діяльність мала відбуватися за певними квотуваннями. Не можна було одних кликати на розмову, інших не кликати і так далі. Оте пересмикування тепер дається взнаки і має свої наслідки».

Саме від безсилля та нефаховості, на думку Парасковії Дворянин, облрада втратила свої бюджетні функції: «Віддали ініціативу голові ОВА. Це не є зле. У воєнний час потрібна довіра до керівництва, яке могло би взяти на себе всю відповідальність. Але буква закону каже, що ми маємо працювати в режимі ваг і противаг. ОВА має пропонувати бюджетні запити і формувати бюджет, а ми маємо його схвалити. Я б з задоволенням прийшла на таку сесію та попрацювала. Такої нагоди в нас не було. Такої сесії не було скликано. Чому?! Це від безсилля і від непрофесійності».

Що далі?

На думку Олега Панькевича, депутати мають вирішити долю Львівської облради нинішнього скликання, порадившись зі своїми виборцями. Але розпустити обласну раду теж не можна, адже це посилить потяг до свавілля виконавчої влади.

«Ще одне таке пленарне засідання, напевно, депутати самі порозбігаються, – ­вважає депутат. – Напевно, вони бачать свою непотрібність і неефективність. Хай задумаються, чи розходимся, тоді нема питань – потрібно делегувати виконавчій владі всі повноваження законно і офіційно. Не можна використовувати кошти на утримання обласної ради без жодної реалізації».

Олександр Ганущин натомість перекладає всю відповідальність на тих, хто голосував за нинішнє керівництво облради. «Рада має щось продукувати, видавати на гора якісь ідеї, контролювати виконавчу вертикаль, задавати їх темп, не давати їй дрімати, як щука карасю в річці. Депутати такі, які є. Вони іншими будуть хіба через два роки. Керівництво очевидно цих депутатів влаштовує, раз ми маємо те, що маємо. Це відповідальність тих депутатів, які ставили позначки в бюлетені за Ірину Гримак», – каже він. Нагадаємо, на початку роботи нинішньої облради Ганущин не приховував свого бажання очолити раду, однак партійне керівництво «ЄС» вирішило інакше.

Депутатка Парасковія Дворянин як вихід з ситуації пропонує колегам з різних фракцій полишити амбіції і почати працювати: «Якщо ти пішов в депутати (і навіть якщо ця робота на громадських засадах, чого не можна сказати про керівництво, бо воно отримує зарплату), то ти маєш бути відповідальним за кожен день і за кожен процес, і трошечки стишити свої амбіції і знайти точки для порозуміння, а не для з’ясування – хто важніший. На все свій час».

Два шляхи виходу з нинішньої кризи у Львівській облраді вбачає координатор «Опори» на Львівщині Тарас Радь. Це – скасування правового режиму воєнного стану або нові вибори. При цьому вважає сумнівним, що після скасування воєнного стану та повернення депутатському корпусу контролюючої функції у бюджетній сфері, рада зуміє цим належно скористатись. І це навряд чи поверне керованість, організованість і функціональність нинішнього складу ЛОР. А чергові вибори (адже позачергові малоймовірні) дозволять перезапустити раду у новому складі та новій конфігурації політичних сил. Однак, в умовах воєнного стану незрозуміло, коли вони можуть бути проведені.