Депутати весь сесійний день формували порядок денний

У вівторок, 14 березня, Львівська облрада після понад тримісячної перерви зібралася на засідання сесії. За весь день депутатам вдалося лише сформувати порядок денний та затвердити депутатські запити.

На початку засідання в залі зареєструвалися 62 обранці (загальний склад ради 84 депутати). Близько 2,5 годин до обіду присутні формували порядок денний, оскільки президія, яка передує сесії і на якій зазвичай затвержують порядок денний, не змогла прийняти відповідне рішення.

У результаті депутати внесли до порядку денного 30 питань. Зокрема, запланували розглянути низку майнових рішень та рішень у сфері екології (оголошення заказників та об’єктів природно-заповідного фонду), дострокове припинення повновжень депутата від УГП Юрія Фольварочного та депутатки від «Голосу» Іванни Герус, розширення меж Трускавця та низку інших питань.

Близько 12:30 голова Львівської облради Ірина Гримак оголосила перерву для наради з фракціями для узгодження заяв та звернень, які планують вносити на розгляд.

Після двох повітряних тривог депутати повернулися в залу після 15:00, але вже в значно меншій кількості. Зареєструвалися 45 обранців, що на межі кворуму. Обранці продовжили формування порядку денного, але більшість запропонованих проектів заяв та звернень не були внесені через брак голосів.

Зокрема, депутати чотири рази голосували про внесення до порядку денного звернення щодо повернення скасованих виплат військовослужбовцям та силовикам в тилу. Проекти звернень, зокрема узгоджений проект з усіма фракціями, в результаті так і не внесли через брак голосів. Не голосували фракція «Слуга народу» в повному складі, а також частина депутатів від «Голосу», «За майбутнє» та НРУ.

«Моє відчуття, що ми ці звернення робимо заради посту у Facebook. Давайте не робити звернення заради постиків, а вийдемо до людей і зробимо щось конкретне», – пояснив свою позицію керівник фракції «Голос» Ростислав Добош.

Близько 16:30, коли було оголошено третю за день повітряну тривогу, депутати нашвидкуруч проголосували депутатські запити, після чого Ірина Гримак оголосила перерву в сесії. Дату наступного засідання повідомлять додатково.

Востаннє Львівська облрада збиралася на засідання сесії 29 листопада минулого року. Варто зазначити, що від початку воєнного стану функції затвердження та розподілу обласного бюджету перейняла на себе Львівська ОВА, а депутати виконують другорядну роль.