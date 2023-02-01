Бійцям у зоні бойових дій додаткові виплати 100 тис. грн та 30 тис. грн залишили

Із 1 лютого в Україні змінився порядок нарахування зарплати військовим, нацгвардійцям та працівникам Міністерства внутрішніх справ, які перебувають далеко від зони бойових дій. Для них скасовується щомісячна премія 30 тис. грн, водночас мінімальна зарплата невдовзі має зрости.

Як ідеться у спільній заяві Сил безпеки та оборони, бойові виплати у 100 тис. грн, які отримують українські бійці, що воюють на передньому краї, будуть збережені. Такі ж виплати й надалі будуть отримувати сім’ї полонених та зниклих безвісти військових.

Натомість надбавки тим, хто несе службу далеко в тилу – скасують. Йдеться про щомісячну надбавку в 30 тис. грн тим, хто служить у тилових підрозділах та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій.

«Ці зміни торкнуться виключно тих військових і співробітників МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів вишів, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій», – ідеться в повідомленні.

Ці виплати збережуть лише для військових, які виконують завдання сході, півдні та півночі країни й тих, хто перебуває у матеріально-технічному забезпеченні, тощо.

Крім цього, військовослужбовцям планують збільшити розмір місячної зарплатні, щоб мінімальний рівень виплат для ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонної служби становив не менше ніж 20100 грн. А для працівників рядового і начальницького складу ДСНС та Нацполіції – не менше 17000 грн.