Верховна Рада проголосувала за повернення доплат у 30 тис. грн для військових. Під час засідання 10 квітня, закнопроект №8312 проголосували 277 народних депутатів.

Законопроект передбачає повернення виплат у 30 тис. грн для військових, працівників ДСНС і поліцейських. Доплати діятимуть до кінця періоду воєнного стану.

На початку року уряд змінив підхід до нарахування додаткових грошових виплат військовослужбовцям тилових підрозділів. Порядок нарахувань безпосередньо залежав від районів перебування бійців, а також складності та специфіки виконуваних ними бойових чи спеціальних завдань. Тоді бойові виплати у 100 тис. грн, які отримують українські бійці, що воюють на передньому краї, зберегли. Натомість надбавки тим, хто служить далеко в тилу – скасували.

Міністр оборони Олексій Резніков пояснював, що оборонному відомству вдалось «заощадити» близько 100 млрд грн завдяки перегляду порядку виплат військовим надбавок.